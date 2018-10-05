66 предпринимателей из «Зимней вишни» получили субсидии из областного бюджета

СЕГОДНЯ 20:46 2018-10-05T20:55:13+03:00

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Власти Кузбасса завершили выплату субсидий предпринимателям, которые пострадали от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня. 66 предпринимателей, чье имущество и бизнес пострадали 25 марта 2018 года, получили субсидии – по 100 тысяч рублей.

На день, когда в ТРЦ «Зимняя вишня» случился пожар, здесь, по сообщению администрации города Кемерово, работало порядка 120 арендаторов. Имущество 38 из них было полностью уничтожено страшным пожаром.

- Выдача субсидий закончена, ее получили 66 человек – предпринимателей «Зимней вишни», обратившихся за выплатами, - сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.

Размер субсидий для каждого заявителя составил 100 тысяч рублей. При этом троим предпринимателям в выдачи денег отказали. Как оказалось, двое из них осуществляли подакцизную деятельность и согласно федеральному закону не могут рассчитывать на такого рода выплаты. Еще один предприниматель на момент пожара не являлся таковым, а лишь собирался регистрировать свою деятельность.

Однократная выплата субсидий осуществлялась из областного бюджета по программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области». Это целевая выплата, и потратить ее можно лишь на предпринимательскую деятельность.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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