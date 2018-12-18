Погибшая в «Зимней вишне» учительница стала человеком года

18 Дек. 07:35 2018-12-18T07:52:07+03:00

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Погибшую в «Зимней вишне» учительницу Татьяну Дарсалию назвали человеком года. Женщина надышалась угарного газа, спасая детей.

Кемеровская учительница Татьяна Дарсалия вошла в список «100 выдающихся людей года», который составил журнал «Русский репортер».

Напомним, что Татьяна пошла в кино вместе с дочерью и подругой Натальей Селезень. Когда начался пожар, учительница отправила дочку на выход, а сама стала помогать выводить детей из кинозала. Татьяна и Наталья вывели всех детей и вышли последними из кинозала. Женщины надышались угарного газа и погибли на втором этаже «Зимней вишни».

Отметим, что Татьяна Дарсалия и Натальей Селезень посмертно получили областные награды за мужество.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже здания, где были расположены игровая зона с батутами и кинозалы. Большинство погибших при разборе завалов были обнаружены именно здесь. 37 человек, которые смотрели мультфильм в кинозале №2, задохнулись угарным газом. В их гибели сейчас обвиняют командира пожарного звена Сергея Генина. Всего жертвами пожара стали 60 человек.

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