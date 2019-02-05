«Не сойти с ума»: Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков объяснил, зачем уехал в Америку

Игоря Вострикова, потерявшего сестру, жену и троих детей при пожаре в «Зимней вишне», захейтили за переезд в США. Поводом стали его публикации в Instagram, сделанные в Америке.

Кемеровчанин Игорь Востриков, чья семья погибла при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», с конца января делает в Instagram посты из США. Первое же сообщение вызвало возмущение некоторых подписчиков: Вострикова обвинили в том, что он предал свою страну и устраивает «пиар на костях». Поводом для этого стали такие фразы в постах, как «мир шагнул в 21 век, а наша страна застряла в 20», сравнение цен на бензин, уровня заработка и уровня жизни. А еще - фотографии, где Востриков улыбается, отдыхает и ведет себя раскованно.

Фотографии, где Востриков выглядит счастливым, не у всех вызывают позитивные эмоции. Фото: Instagram Игоря Вострикова.

«Не сойти с ума»

Востриков размещает снимки, сделанные в Центральном парке Нью-Йорка, на улицах, в кафе… И для некоторых подписчиков такое наслаждение жизнью равнозначно глумлению над памятью погибшей семьи. «Я бы если б семья умерла, год пил, а он путешествует!» - возмущается один из пользователей. Другой обвиняет в том, что Востриков тратит компенсации, которые были выплачены за погибших родных, на путешествия и развлечения. «Я бы раз так много денег, взял бы на воспитание пару-тройку деток из детдомов...» пишет один из комментаторов.

Востриков же объяснил свои путешествия не черствостью сердца, а способом пережить трагедию.

Погибшая семья - всегда в сердце. Фото: Instagram Игоря Вострикова.

- В моем случае это то, что помогло не сойти с ума. Я когда через месяц после трагедии съездил в Москву, а потом в Питер, понял: то, что мне надо - смена картинок и не сидеть на месте, тем более дома. Вот теперь я и двигаюсь по миру… - объяснил своим подписчикам Востриков. Впрочем, большинство подписчиков поддерживают его и замечают, что жить надо здесь и сейчас, и если открытие для себя целого мира помогает справиться с горем, значит, нужно двигаться и знакомиться с новыми странами и культурами.

«Мы достойны лучшего!»

Сообщения, в которых Востриков сравнивает жизни в России и Америке, вызвали новую волну негодования. Причем большинство подписчиков отмечают, что в России хорошо живется далеко не всем. И поэтому они понимают Вострикова в его решении уехать из страны.

«С его деньгами, которые он получил за сгоревшую семью, ему, конечно, рай. Года не прошло и такое веселье!», «Превратился в обычного забугорного либерала, ругающего страну...», некоторые отмечают, что возлагали на Вострикова надежду, что именно он после пережитого горя сможет изменить страну, а тут – перебрался в Америку…

В соцсетях Востриков сравнивает жизнь в США и в России. Фото: Instagram Игоря Вострикова.

Сам же Игорь Востриков с юмором относится к обвинительным комментариям. Он не пытается оправдываться, но объясняет, что происходит в его жизни. В видео, снятом ночью 5 февраля, он первым делом заявил, что «Россия – классная страна, но зимовать надо в другом месте», и именно поэтому он сначала уехал в Тайланд, а теперь – в США. Это помогает ему не только жить «здесь и сейчас», но и осмыслить и пережить трагедию, случившуюся с его семьей. Более того, он признается в любви к своей стране. «Не могу понять тех, кто живет в нашей стране и люто ее ненавидит!», - отвечает злопыхателям Востриков. Сравнивая уровни жизни разных стран, Востриков отмечает множество проблем, среди которых – коррупция и взятки. А также призывает сограждан продолжать верить в свои силы, бороться за лучшую жизнь и достойную жизнь. «Я хочу что бы у всех людей была возможность жить комфортно. Мы ничем не хуже, чем Америка», - пишет он в своем аккаунте.

К слову, отвечая на нападки о переезде в Америку, Востриков демонстрирует билет в Россию с датой вылета 20 марта, и приобретен был этот билет еще в декабре 2018 года. Он вернется в Кемерово как раз памятным датам – дню рождения жены и гибели всей семьи.

Билет на обратную дорогу куплен уже давно. Фото: Instagram Игоря Вострикова.

Путешествия же ему нужны для того, чтобы отдохнуть от долгой зимы, увидеть мир и пережить трагедию, которая вошла в его жизнь. А дело «Зимней вишне» он оставлять не собирается и по-прежнему уверен, что в гибели его родных, оставшихся запертыми в кинотеатре, виновны пожарные и они должны понести наказание.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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