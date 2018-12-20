Потерявший семью в «Зимней вишне» Игорь Востриков уехал из страны

Потерявший жену и детей в «Зимней вишне» Игорь Востриков уехал из страны. Сейчас мужчина отдыхает в Таиланде на острове Пхукет.

Неделю назад Игорь Востриков опубликовал первые кадры из Таиланда. На них он разглядывает пойманную акулу на рыбном базаре. Затем появились фотографии с видами пляжей, кадры с тайскими блюдами из морепродуктов и видео, как он впервые играет в гольф.

Фото: instagram/vosrtikov

«Гольф. Моя первая игра, не считая хоккейных клюшек и зонтов в детстве. Считаю что 200 метров для начинающего это не плохо! Немного потренил и пошел взял клюшку для профи, шарик за 250 метров улетел. Короче я полупрофи», – написал Игорь Востриков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683052" frameborder="0"></iframe> Игорь Востриков уехал в Таиланд.

Свой отъезд из страны он назвал «путешествием одинокого странника». Мужчина отметил, что ему нравится ритм Таиланда: «Кругом суета, но при этом никто никуда не торопится».

Один из подписчиков, отметил, что Востриков смог справиться с большой трагедией. Однако Игорь на это ответил:

«Увы, но это ошибочное мнение. Пока просто держусь».

Фото: instagram/vosrtikov

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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