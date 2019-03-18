К памятному камню возле «Зимней вишни» кемеровчане несут цветы и игрушки

СЕГОДНЯ 04:31 2019-03-18T05:42:47+03:00

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Возле камня, установленного на месте стихийного мемориала в память о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, появились цветы и игрушки.

Первые игрушки и цветы появились возле памятного камня, который был установлен на месте стихийного мемориала в Кемерове. Горожане скорбят о погибших 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Напротив торгового центра тогда образовался стихийный мемориал, к которому кузбассовцы несли тысячи цветов и игрушек. Позже на этом месте установили камень в память о жертвах пожара, а на том месте, где когда-то находился ТЦ, начались работы по строительству сквера. В память о детях и взрослых, погибших при пожаре, в дни скорби кемеровские артисты дадут концерт.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день 60 человек, большинство из которых - дети, погибли. Фигурантами уголовного дела по факту пожара стало более 10 человек. А на месте сгоревшего здания было решено создать сквер. В демонтаже ТЦ, который начался в июле 2019 года, принимали участие специалисты из Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU