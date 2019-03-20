Год со дня пожара в «Зимней вишне»: Что сейчас происходит на месте торгового центра в Кемерове

Осталось всего несколько дней до траурной годовщины со дня, когда случился пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Что сейчас происходит на том месте, где когда-то находился ТЦ?

Горит ТЦ "Зимняя вишня".Фото: Кирилл ЧАЩИН

Год назад, 25 марта, в Кемерово пришла беда: из-за неисправного светильника загорелся поролон в батутной яме детского развлекательного комплекса в торговом центре «Зимняя вишня». В огне погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Здание торгового центра позже признали непригодным для эксплуатации и снесли.

Демонтаж здания ТЦ "Зимняя вишня".Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сейчас на месте здания ТРЦ – пустырь, огороженный забором. За забором работает строительная техника: к концу августа здесь должен появиться сквер – с музыкальным башнями, сценой, тихой и активной зонами.

Проект сквера на месте ТЦ "Зимняя вишня".Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Ход работ в сквере находится на контроле губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сейчас на стройплощадке тарахтит техника: уже в апреле начнется забивка свай под административные здания.

На месте ТЦ "Зимняя вишня" сейчас пустырь. Фото: камеры видеонаблюдения.

Один из объектов, который может быть установлен здесь - кованое вишневое дерево, созданное руками 72 мастеров из разных городов России. Высота дерева - около пяти метров.

Памятник создали ульяновские кузнецы Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Сразу после пожара напротив торгового центра появился стихийный мемориал: горожане несли и несли цветы и игрушки, выражая боль и скорбь по погибшим.

Мемориал в дни траура.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Приезжавшие в те дни артисты, политики, известные в стране люди подолгу останавливались у мемориала, скорбя вместе со всеми. Побывал у мемориала и Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин у торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сейчас на месте стихийного мемориала установлен памятный камень. В преддверии годовщины со дня пожара горожане несут сюда цветы и игрушки.

К памятному камню вновь несут цветы.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Когда 25 марта 2018 стало ясно, что масштаб трагедии превысил площадь детской площадки, а количество жертв может измеряться десятками, в расположенной неподалеку школе №7

В школе №7 полным ходом идет ремонт.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сейчас в школе №7 идет капитальный ремонт. Выпускники попросили разрешения провести Последний звонок в стенах школы – и Сергей Цивилев одобрил это предложение. Сейчас здесь ведутся отделочные работы внутри и снаружи здания и, возможно, праздник действительно пройдет в стенах обновленной школы. А вот за парты школьники сядут лишь в сентябре следующего учебного года.

Подростка, выпрыгнувшего из окна горящего торгового центра в Кемерове, ввели в искуственную кому

Для контроля за оказанием медицинской помощи тем, кто пострадал при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова. (подробности)

«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними. (подробности)