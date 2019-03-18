Одиннадцатиклассники кемеровской школы №7 хотят провести последний звонок в родной школе

Директор кемеровской школы №7 обратилась к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и главе Кемерова Илье Середюку с просьбой от старшеклассников. Выпускники хотят провести последний звонок в стенах родного учебного заведения.

Сейчас в школе №7, где располагался оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», вовсю идет капитальный ремонт. Работы внутри здания ведутся сверху вниз, и первый этаж будет готов последним, однако основные объемы работ здесь уже проведены. При этом отделка фасада также близится к завершению: уже выполнено порядка 80% работ. На первом этаже при входе в здание расположатся комната охраны, гардеробные, спортивный и актовый залы. Для спортивного зала был разработан дизайнерский проект, и большая часть работ здесь уже выполнена. Осталось покрасить стены, сделать наливной пол и постелить спортивный паркет.

- Необходимо установить качественное освещение, вентиляцию, датчики пожарной безопасности, - заметил губернатор. Строители заверили, что все это будет смонтировано точно в срок.

Директор школы №7 Анна Лямина рассказала Сергею Цивилеву, что одиннадцатиклассники и их родители хотели бы провести последний звонок в стенах родной школы.

- Это очень символично, ведь 25 мая прошлого года мы объявили о ремонте школы. И вот уже в этом году в мае в нашу обновленную школу могут зайти нарядные выпускники, — добавила Анна Лямина.

Губернатор заметил, что это – хорошая идея, но при этом заметил, что закончить учебный год ребятам все же придется в разных школах. Строителям еще необходимо время на то, чтобы завершить благоустройство пришкольной территории и построить сквер на месте «Зимней вишни». Занятия же начнутся в школе лишь в новом учебном году.

К слову, площадка под будущий сквер практически готова. Предполагается, что в сквере будут тихая зона и активная. В активной зоне построят амфитеатр для представлений, музыкальную башню. Кроме того, здесь появится хозяйственно-административный комплекс с комнатой матери и ребенка, светомузыкальная башня и ротонда. В начале апреля рабочие приступят к забивке свай под капитальные сооружения. К 20 августа сквер должен быть готов принять первых посетителей. К этому же времени завершится капитальный ремонт школы.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день 60 человек, большинство из которых - дети, погибли. Фигурантами уголовного дела по факту пожара стало более 10 человек. А на месте сгоревшего здания было решено создать сквер. В демонтаже ТЦ, который начался в июле 2019 года, принимали участие специалисты из Екатеринбурга.

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