Мать двоих погибших в «Зимней вишне» детей требует для виновных самого строгого наказания

Наталья Агаркова, чьи сын и дочь погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», рассказала о последних минутах жизни детей и их бабушки. Женщина попросила у суда самого строгого наказания для тех, по чьей вине произошла трагедия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710340" frameborder="0"></iframe> Мать двоих погибших в «Зимней вишне» детей требует самого строгого наказания..22 мая 2019Екатерина БОРМОТОВА

Наталья Агаркова рассказала о том, что в тот день ее дети вместе с бабушкой пошли в кинотеатр в «Зимней вишне». Когда начался пожар, зрители стали покидать зал. Часть взрослых и детей ушла направо. Спустя некоторое время вышли еще люди. Агарковы и другие зрители пошли в левую сторону.

- Наверное, кто-то из взрослых знал, что там находится эвакуационный выход. Они шли друг за другом, гуськом, - рассказала Наталья Агаркова. - Шли спокойно, без паники. Только дочь прикрывала лицо рукой. Видимо, ей было тяжело дышать.

Мать погибших детей рассказала, что в «Зимней вишне» они бывали не раз: там были и магазины, и развлечения. При этом женщина отметила, что ориентироваться в ТЦ было сложно: много переходов, запутанные проходы, и для того, чтобы найти нужный магазин, иногда приходилось плутать. Ни указателей об эвакуационном выходе, ни других информационных табличек женщина не припомнит. Так же, как и средств тушения пожара.

- Я считаю, что эти люди виновны. Они заслуживают самого строгого наказания. В результате этой трагедии погибли мои дети, - заявила Наталья Агаркова. - Мне 43 года, жизнь потеряна. Я не живу, я существую от сна до сна, когда снятся мои дети. А между этими моментами - на сплошных антидепрессантах. Какое еще я могу представить наказание? Только самое строгое!

К слову, все допрошенные 22 мая потерпевшие разделяют мнение Агарковой и требуют для тех, кого признают виновными, самого строгого наказания.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.