Фигурантка дела «Зимней вишни» Светлана Шенгерей останется в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-08T10:44:55+03:00

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Фигурантка уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Светлана Шенгерей останется в СИЗО. Бывшей работнице Госстройнадзора Кузбасса продлили арест до 25 декабря.

В Центральном районном суде Кемерова 8 ноября состоялось заседание, где было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения для фигурантки уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» Светланы Шенгерей. Подчиненная Танзилии Комковой (экс-начальница Госстройнадзора Кузбасса, находится в СИЗО по этому же делу) обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Следствие считает, что Шенгерей вступила с Комковой в сговор и не сообщила об имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности при сдаче в эксплуатацию перестроенной «Зимней вишни».

Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя и продлил срок содержания пд стражей Светлане Шенгерей до 25 декабря.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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