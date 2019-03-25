Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

По ряду преступлений, которые инкриминируются фигурантам уголовных дел о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», завершается следствие. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644449" frameborder="0"></iframe> Горит "Зимняя вишня" в Кемерове. Автор видео: Полина Прилуцкая.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел год назад - 25 марта. Жертвами трагедии стали 37 детей и 23 взрослых, пострадавшими признаны более 450 человек.

В рамках трех уголовных дел были арестованы 15 фигурантов. В зависимости от роли и действий каждого им вменяются такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644630" frameborder="0"></iframe> Разбор завалов ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.Кирилл ЧАЩИН

Предварительное расследование вели более 100 следователей, которые поминутно восстановили картину происходящего 25 марта прошлого года. Специалисты провели комплекс следственных экспериментов и более 400 экспертиз. В частности, они воссоздали аналогичный по параметрам зрительный зал, чтобы оценить уровень восприятия зрителями информации об эвакуации.

- Следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также непроведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и дало их действиям правовую оценку, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644965" frameborder="0"></iframe> Как сейчас выглядит ТРЦ "Зимняя виншня", второй этаж.Кирилл ЧАЩИН

Также следствие выявило множество нарушений при строительстве здания и факту пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников.

- Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза, - подчеркнула Петренко.

Следствие по первому уголовному делу было завершено еще в августе прошлого года - однако обвиняемые до сих пор не ознакомились с материалами. В декабре процедуру ознакомления с материалами начал Андрей Бурсин, который являлся руководителем тушения пожара в «Зимней вишне» - материалы в отношении него были выделены в отдельное производство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/659422" frameborder="0"></iframe> Цивилев про снос здания "Зимней вишни".Лариса МАРУЦАК

Сейчас завершается расследование третьего уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, заместителя начальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей и генерального директора ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко. Еще один фигурант уголовного дела, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-м фигурантом уголовного дела.

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