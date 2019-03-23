Потерявший жену и детей при пожаре в «Зимней вишне» Востриков готов к новым отношениям

Прошел год со дня трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Игорь Востриков, чья семья погибла в том страшном пожаре, нашел силы двигаться дальше и готов изменить жизнь вдовца.

Одним из символов трагедии, случившейся в «Зимней вишне» невольно стал Игорь Востриков. В конце марта он уехал отдыхать в Шерегеш, а жена и дети остались в Кемерове. 25 марта Елена Вострикова вместе с тремя детьми и золовкой Аленой пошли в кино. Оттуда задыхающаяся в горьком дыму Елена позвонила Игорю – как оказалось, в последний раз. Востриков примчался в Кемерово и все следующие дни провел в штабе, вместе со всеми выходил на площадь, требовал правды о количестве жертв, обвинял власти во лжи, попустительстве. Он был тем самым человеком, который первым увидел – и показал в соцсетях – видео с камер наблюдения ТЦ, где было видно, что двери в кинотеатр не были закрыты на ключ.

Игорь Востриков в первые дни после трагедии.Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Востриков стал вести аккаунты в соцсетях, где искал правды о «Зимней вишне», организовал движение «Глас народа». Он внимательно следил за ходом расследования и задержаниями. Позже Востриков решил избираться в совет народных депутатов Кемеровской области, чтобы заниматься вопросами молодежи, помогать предпринимателям, бороться с наркоманией,. В совет он не прошел – остановился на предварительных выборах.

После этого Востриков взялся за душу и тело: посещал различные обучающие семинары и курсы, увлекся правильным питанием, постройнел и… покинул страну. По крайней мере именно об этом стали судачить пользователи соцсетей. На самом же деле оказалось, что Игорь Востриков сначала отправился в Тайланд, чтобы провести зиму в тепле, а оттуда перебрался в США. Здесь он не только отдыхал, но и посещал курсы по психологии, торговле в интернете, семинар Роберта Кийосаки, чья книга вдохновила Вострикова на открытие собственного бизнеса. Многие решили, что после громких заявлений о патриотизме Востриков предал Родину и эмигрировал за границу. Сам же он в ответ на это выдавал посты, в которых отмечал плюсы жизни в Америки и с грустью замечал, что россияне достойны не менее комфортной жизни, призывал менять пространство вокруг себя. А на обвинения в эмиграции показал обратный билет в Россию.

Чтобы не сойти с ума, Востриков отправился путешествовать. Фото: Instagram.

Зачем понадобилась Игорю Вострикову такая активная жизнь? Ведь, по мнению многих, он должен был скорбеть по погибшей семье не недели и месяцы, а годы. Сам мужчина признался, что поездки и блог, который он ведет, стали способом не сойти с ума от одиночества и осознания потери. Накануне годовщины пожара в «Зимней вишне» Востриков вернулся в Кемерово. Он намерен построить здесь детскую площадку, дальше восстанавливать душевное спокойствие и смириться с тем, что случилось. Он отмечает, что пытается держаться бодрячком, жить на позитиве, думать о хорошем, занимается спортом. А еще – задумывается о семье.

Новые впечатления, спорт, обучающие семинары, новые впечатления позволяют Игорю Вострикову оправиться от горя.. Фото: Instagram.

- Теперь я могу смотреть на детей или прийти в гости и с ними поиграть. Время прошло, - цитирует слова Игоря Вострикова «Экспресс-газета».

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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