Дело «Зимней вишни»: Экс-начальнику МЧС Кузбасса продлили арест

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-22T11:30:41+03:00

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Центральный районный суд Кемерова продлил арест бывшему начальнику кузбасского управления МЧС Александру Мамонтову. Фигуранта уголовного дела по факту пожара в «Зимней вишне» оставили в СИЗО до 25 мая.

В пятницу, 22 марта, пресс-служба Центрального районного суда сообщила о том, что суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета о продлении ареста Александру Мамонтову до 25 мая 2019 года.

Напомним, что бывшего начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали 25 мая 2018 года по обвинению в халатности. Следствие считает, что он не организовал проверку пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU