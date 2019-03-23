Дело «Зимней вишни»: Суд продлил арест пожарному Андрею Бурсину

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-23T04:33:27+03:00

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Кемеровский областной суд продлил арест тушившему «Зимнюю вишню» пожарному Андрею Бурсину. Спасатель останется за решеткой до 25 июня.

В пятницу 22 марта по ходатайству следователей Следственного комитета Кемеровской областной суд продлили арест Андрею Бурсину до 25 июня 2019 года.

Отметим, что на этой неделе были продлены аресты другим фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», в том числе экс-начальнику МЧС Кузбасса Александру Мамонтову. Также появилась информация, что уголовное дело в отношении семь из 16 фигурантов вскоре будет направлено в суд.

Руководившего тушением «Зимней вишни» пожарного Андрей Бурсина обвинили в халатности и поместили в СИЗО в начале июля 2018 года. В августе его госпитализировали после попытки суицида, а затем он проходил лечение под наблюдение психиатра. В сентябре пожарный был направлен в институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Затем его перевели в Бутырскую тюрьму.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

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