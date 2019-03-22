Уголовное дело по «Зимней вишне» скоро направят в суд

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-22T08:34:13+03:00

В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Материалы уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» вскоре будут переданы в суд. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что власти с самого начала расследования активно сотрудничали со следствием по делу: представляли информацию и сохраняли вещественные доказательства.

По словам Сергея Цивилева, в настоящее время следствие находится на завершающей стадии. Обвинение получили 15 фигурантов и вскоре материалы будут переданы в суд. Губернатор отметил, что будет и дальше следить за развитием дела, потому что очень важно, чтобы все виновнее понесли наказание.

Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек, еще один задержан заочно, так как проживает за пределами России. Его объявили в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU