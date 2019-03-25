«В каждой девочке вижу Аришку»: Мама погибшей в «Зимней вишне» девочки о жизни после трагедии

Для всей страны словосочетание «зимняя вишня» стало означать чудовищную трагедию, в которой погибло огромное количество детей, оказавшихся в западне из-за чьей-то халатности или коррупции. После 25 марта 2018 года жизнь сотен человек, которые потеряли близких, оказалась разрушена. На кануне годовщины страшных событий в Кемерове «Комсомольская правда» рассказывает о тех, кто не вернулся из «Зимней вишни», и их родных, которые переживают это горе изо дня в день.

Среди 60 человек, которые погибли в огне и дыму торгового центра, была девятилетняя Арина Тесленко и ее отец – Игорь. Мама девочки Елена Тесленко рассказала о том, что она испытала за этот год.

Словно Ангел

– Она была словно ангел, посланный с неба: ласковая, нежная добрая. Всех любила, особенно животных, и ее все любили. Обожала лошадей. Даже на утренниках в садике хотела быть лошадкой, – рассказывает об Арине мама.

Девочка очень любила животных, особенно лошадей. Фото: семейный архив Елены Тесленко

– Она занималась в конно-спортивном клубе. Тренеры говорили, что еще не видели такого ребенка, который с третьего занятия пошел в галоп. В ней как будто была какая-то сила, и животные ее чувствовали. Мечтала стать ветеринаром и заниматься лошадьми.

В школе Арина была отличницей и получала губернаторскую стипендию. Могла легко в уме решать трехзначные примеры. Еще любила рисовать, собственные комиксы придумывала.

Я работала на двух работах, чтобы у моей девочки было все. Чтобы она ни в чем не могла себя ограничивать. В моей жизни было все хорошо, я была счастлива. Потом в один момент ничего не осталось…

"Она была словно ангел, посланный с неба: ласковая, нежная добрая", - говорит Елена Тесленко. Фото: семейный архив Елены Тесленко

25 марта

– В этот день с самого утра было непонятное чувство волнения… Я собралась в магазин, а Игорь говорит Арине: «Поехали куда-нибудь съездим с тобой, каникулы отметим». И вот они начали перечислять, куда поехать. Она никуда не хотела. И тут я возьми и скажи ей: «Почему бы вам не съездить в «Зимнюю вишню», в автоматы поиграть (она очень любила «Зимнюю вишню»: игровую зону, контактный зоопарк, кино). И Аришка говорит: «Ой, хочу». Они собрались и поехали… Я себе никогда этого не прощу. Они когда выходили из дома, встали и оба посмотрели на меня. Я говорю: «Вы что стоите?». Они ничего не говорят, стоят и просто смотрят. Как будто прощались в последний раз…

Арина вместе с мамой Еленой и отцом Игорем. Фото: семейный архив Елены Тесленко

Мы договорились, что они поиграют в автоматы, а часа в четыре освободятся. В пятом часу я начала звонить, телефон был недоступен (пожар в «Зимней вишне» начался в 16.00, - прим. «КП»). Я пошла в машину, подумала: поеду сама туда. Потом включила радио и услышала, как говорят о том, что горит «Зимняя вишня». Я уже не помню, как оказалась возле торгового центра около шести часов вечера.

Когда я подъехала, все было перекрыто. Стояли пожарные машин и пожарные. Я подбежала к пожарным и спросила, где люди. «Не беспокойтесь, всех эвакуировали», – отвечают они и указывают на седьмую школу. В тот момент не было такого дыма, и я не понимала масштаба происходящего. В седьмой школе практически никого не было. Меня отправили в соседнее здание. Там сказали посмотреть в автобусах на улице. Я – снова к пожарным. Они снова говорят, что всех эвакуировали, только четыре человека погибли.

Каждый день Елена вспоминает 25 марта. Ей хочется верить, что все это - страшный сонФото: Кирилл ЧАЩИН

Кто-то сказал, в какие больницы увозили пострадавших, и я поехала по всем больницам. В ожоговом центре в Кировском районе у меня уже началась паника: не было никакой информации. Там волонтеры сказали, что нужно ехать обратно в седьмую школу. Приехав туда, я поняла масштаб происходящего. Уже был виден пожар, в школе собралось много родственников пропавших.

Потом заходят пожарные и говорят «Тесленко». Я думаю, неужели нашли, спасли… А они куртку мужа заносят. Кто-то из посетителей схватил по ошибке куртку, а потом принес в штаб…

Утром мне на телефон пришло сообщение от знакомой «Ариша погибла, а Игорь еще не найден?». Я ответила, что не может такого быть. Тогда она прислала мне список опознанных жертв пожара.

Пожар в ТЦ начался в воскресенье, 25 марта, в 16.00. Внутри находились сотни человекФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Но даже после этого я все равно не верила. У всех была надежда, что вдруг они как-то смогли спастись. Потом сказали ехать в морг на опознание. Мне показали ее ноги ножки. Я узнала ботинки, которые мы покупали «на весну», такие, из «лазерной» кожи, у них вместо язычка были заячьи ушки. Светло-серые колготки оказались черными от копоти. Эта картина стоит перед глазами постоянно. Это невозможно забыть.

«В каждой девочке вижу Арину»

О том, что Игорь с Ариной оказались в «Зимней вишне» Елена рассказала только брату мужа. От своей старшей дочери Даши (ей сейчас 19 лет) она поначалу скрывала происходящее. Девушка была в тот момент в гостях, но затем, почувствовав неладное, позвонила Елене. Вскоре все, кто мог, родственники и друзья, приехали поддержать Елену.

– Весь этот год у меня каждый день – 25 марта. Я постоянно мысленно там. Просыпаюсь утром и думаю, как же это могло произойти, – не сдерживая слез говорит Елена. – Сейчас хожу на работу, работаю менеджером по продажам. Помимо работы я никуда не выхожу, даже прогуляться, отстранилась от друзей, закрылась в себе, в этом горе.

Мама показывает фото Арины на своем телефонеФото: Кирилл ЧАЩИН

В каждой девочке похожего возраста я вижу Аришку и думаю, что мой ребенок мог бы так бегать… Каждый солнечный день доставляет такую боль, потому что я представляю, как бы она сейчас играла на улице.

До сих пор не могу это осознать и принять, это как будто не со мной . Это как страшный сон. Хочется проснуться и понять, что все хорошо.

Может быть это связано с годовщиной. Ариша стала часто сниться. Буквально через день. Она обнимает и целует меня, я как будто чувствую ее и прижимаю к себе. Она говорит: «Мамочка я так по тебе соскучилась. Я так тебя сильно люблю». После таких снов весь день не можешь пройти в себя.

Арина вместе со старшей сестрой Дашей. О своих переживаниях девушка боится рассказывать матери, боясь лишний раз причинить ей боль. Фото: семейный архив Елены Тесленко

Летом, видимо, когда организм уже не мог справляться, у меня началась паническая атака. Ночью начала задыхаться. Дочь вызвала «скорую». Врачи сказали: «Так нельзя, вы себя доведете. О дочери подумайте». После этого я обратилась к психологам в центр кризисной помощи. Они здорово помогли. Сейчас, конечно, нахожусь на антидепрессантах.

Старшая дочь держится. Она написала мне письмо, потому не смогла лично высказать свои эмоции о том, как она любила папу, как она очень сильно любила Аришу и как бы она отдала свою жизнь, чтобы их всех вернуть. Написала, что она боится за меня и не может показать всех эмоций, которые испытывает, потому что мне станет больно.

- Может быть это связано с годовщиной. Ариша стала часто сниться. Буквально через день. Она обнимает и целует меня, я как будто чувствую ее и прижимаю к себе.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Чтобы помнили

Арина родилась в Кемерове и жила с семьей в деревне Красновка в Рудничном районе. Ходила в местную школу №60. Сейчас школа закрыта на ремонт. Когда снова откроется, на ее стене будет установлена табличка, посвященная погибшей ученице.

Одноклассники очень тяжело восприняли ее гибель, отмечет Елена. Многие ездили прощаться с ней в церковь в день похорон.

– Дети повесили в классе фотографию Ариши, и учитель говорит, что на переменах они подходят и молча смотрят на нее, – говорит Елена. – Сейчас они временно учатся в другой школе. Фотографию забрали с собой и повесили в новом классе.

В память об Арине ученики также организовали рядом с классом аллею, а перед годовщиной провели школьную спартакиаду, на которой зажигали свечи и говорили о ней.

Осенью прошлого года в Кемерове прошли конные соревнования на Кубок памяти Арины Тесленко. Их открывал губернатор Сергей Цивилев. Елена тоже была там.

Часть вещей дочери Елена Тесленко раздала родственникам и ее подруге по соседству. Игрушки, портфель, тетрадки, поделки, а также крестик, в котором Арина была в день гибели, женщина бережно хранит. Старшая же дочь забрала все футболки отца и носит их.

Одноклассники распечатали фотографию Арины и повесили в классе. Дети просто молча смотрят на нее на переменах. Фото: семейный архив Елены Тесленко

Правосудие и деньги

Елена Тесленко вместе с десятком других пострадавших участвует во всех судах по делу о пожаре в «Зимней вишне». Между собой родные погибших обсуждают только ход расследования, личные переживание все стараются держать в себе.

– Я верю, что виновные будут наказаны. Мои родные вместе с другими посетителям «Зимней вишни» были найдены возле запасного выхода, который оказался закрыт. Эта полностью вина руководителей торгового центра. Но пожарные должны были проверить запасные выходы, открыть их… Таких жертв можно было избежать, – отмечает Елена. – Мы хотим, чтобы судья, обвиняемые и следствие видели, что нам не все равно. Мы есть, мы не собираемся отсиживаться, будет активно участвовать в судебной процессе и бороться за наших родных и близких, за их память.

25 марта погибли 60 человек, из которых 37–детиФото: Кирилл ЧАЩИН

Говоря о компенсации, которую выплачивали родным за погибших в «Зимней вишне», Тесленко отмечает, что никакие деньги не облегчат страдания и не заменят человеческую жизнь.

– Я вкладывала в своего ребенка больше: сил, внимания. Сколько бы она принесла отдачи. Она была умницей, красавицей. Я уверена, что она была бы очень успешным человеком. Никакие миллионы не заменят ее жизнь, – говорит Елена.

Нелепое стечение обстоятельств, по словам женщины, привело к гибели ее близких. Однако главной причиной трагедии Елена считает коррупцию, которая царила с начала возведения здания и заканчивая эксплуатацией незаконного торгового центра.

Нелепое стечение обстоятельств, по словам женщины, привело к гибели ее близкихФото: Кирилл ЧАЩИН

Жизнь спасенная

– Аришка как-то спросила о том, как дети попадают в детский дом. Почему спросила, не стала рассказывать. Потом она просила взять ей сестренку. Может быть, на этом фоне я начала с мая ездить в дом малютки волонтером, – рассказывает Елена Тесленко. – Я навещала детей до тех пор, пока не встретила там малыша и не забрала его домой. Его зовут Кирилл, ему два годика. Когда увидела его в большом манеже, где было много ребятишек разных возрастов, то поняла, что не могу его оставить одного. Когда я его забирала, он был худеньким, глаза ввалившиеся… Затем он стал меняться, и я стала замечать его схожесть с Ариной. Он такой же солнечный и светлый. Когда улыбается, у него ямочки на щечках такие же. Я ни на секунду не пожалела о своем решении.

Елена признается, что сейчас дома старается держаться - ради малыша. Кирилл не видит маминых слез, но иногда, словно утешая, подходит и подолгу обнимает Елену…