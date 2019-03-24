17-летняя Ани Галстян написала песню и сняла клип о трагедии, которая произошла 25 марта 2018 года в Кемерове. это первая авторская песня девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/698948" frameborder="0"></iframe> «Их больше нет»: девочка написала песню о трагедии в «Зимней вишне».Видео: vk.com, личная страница Ани Галстян

Жительница Нижнего Новгорода свою первую авторскую песню посвятила кемеровчанам, погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», их родным и близким, а также тем, кто выжил в тот день. Клип получился искренним и пронзительным, и многие слушатели отметили, что невозможно смотреть и слушать без слез.

- Свою первую авторскую песню я хочу посвятить жертвам трагедии ТЦ «Зимняя Вишня». В ней все мои чувства, мысли, переживания. В ней - вся моя скорбь… - написала на своей странице в соцсетях Ани Галстян. - Как напоминание о горе и боли, которые навсегда останутся в сердцах, о том, что в сложных ситуациях нужно всегда протянуть руку помощи песня «Их больше нет».

К слову, это не первая музыкальная композиция, которую посвящают жертвам трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Так, к сороковому дню трагедии артисты Кемерова написали песню «Дыши». Максим Фадеев посвятил песню «Ангелы» детям «Зимней вишни». А накануне годовщины со дня пожара воин-афганец из Кемерова записал песню «Детский голос».

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года: на четвертом этаже начался пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание в светодиодном светильнике, который расплавился, – пластмасса упала в бассейн с поролоновыми шариками, и черный едкий дым мгновенно заполонил четвертый и третий этажи здания. В это время в «Зимней вишне» находились больше тысячи человек, большинству удалось спастись.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей. В рамках расследования арестованы 14 человек, один объявлен в международный розыск и будет заключен под стражу, если появится на территории России.

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