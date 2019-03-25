Задержан бывший совладелец «Зимней вишни»

Задержан 15-ый подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» сейчас находится в Польше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644449" frameborder="0"></iframe> Горит "Зимняя вишня" в Кемерове. Автор видео: Полина Прилуцкая.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» задержан в Польше его подозверают в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, именно поэтому сотрудники Госстройнадзора закрывали глаза на несоответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам. Танзилия и Эдуард Комковы, Никита Чередниченко также являются фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» и в настоящее время содержатся под стражей. Вишняков же в 2016 году покинул Россию и в течение некоторого времени жил в Испании.

- Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено. Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-ым фигурантом уголовного дела.

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