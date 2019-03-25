2019-03-25T08:43:30+03:00
Происшествия

Задержан бывший совладелец «Зимней вишни»

Вячеслава Вишневского задержали в Польше
Екатерина РОМАНОВА
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Задержан бывший экс-совладелец «Зимней вишни». Фото: кадр видео youtubeЗадержан бывший экс-совладелец «Зимней вишни». Фото: кадр видео youtube
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Задержан 15-ый подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» сейчас находится в Польше.

Горит "Зимняя вишня" в Кемерове. Автор видео: Полина Прилуцкая.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» задержан в Польше его подозверают в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, именно поэтому сотрудники Госстройнадзора закрывали глаза на несоответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам. Танзилия и Эдуард Комковы, Никита Чередниченко также являются фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» и в настоящее время содержатся под стражей. Вишняков же в 2016 году покинул Россию и в течение некоторого времени жил в Испании.

- Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено. Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-ым фигурантом уголовного дела.

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Для всей страны словосочетание «зимняя вишня» стало означать чудовищную трагедию, в которой погибло огромное количество детей, оказавшихся в западне из-за чьей-то халатности или коррупции. После 25 марта 2018 года жизнь сотен человек, которые потеряли близких, оказалась разрушена. На кануне годовщины страшных событий в Кемерове «Комсомольская правда» рассказывает о тех, кто не вернулся из «Зимней вишни», и их родных, которые переживают это горе изо дня в день. (подробности)

Стало известно, когда пройдут первые суды по делу «Зимней вишни»

- В ближайшее время будет подготовлено обвинительное заключение по этому делу, и его передадут в суд. Мы предполагаем, что это будет сделано в апреле. Прокуратура рассмотрит и утвердит обвинительное заключение либо отправит дело на доследование, - отметил Малинин. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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