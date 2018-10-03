В Кемерове пройдет турнир памяти погибшей в «Зимней вишне» наездницы

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-03T12:43:35+03:00

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В Кемерове в конноспортивном клубе «Фелиция» пройдет турнир памяти погибшей в ТРЦ «Зимняя вишня» наездницы Арины Тесленко. Соревнования состоятся 6 и 7 октября.

– Арина была нашей воспитанницей. Занималась она, правда, недолго – буквально зиму отходила. Но успела поучаствовать в соревнованиях, была талантливой и перспективной спортсменкой, – рассказала тренер погибшей девочки Юлия Некрасова.

Соревнования по конкуру и выездке пройдут в течение двух дней. В них примут участие девять команд со всей области, среди которых также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

– Торжественное открытие состоится 6 октября в 11 часов при участии губернатора Сергея Цивилева, – сообщила изданию директор конного клуба Фелиция Чуракова.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 37 детей и 23 взрослых. Арине Тесленко было девять лет.

Сейчас в обстоятельствах произошедшей трагедии разбираются следователи. Известно, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике на четвертом этаже ТРЦ, где находились батутный центр, кафе, бассейн, каток и кинотеатры.

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