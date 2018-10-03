2018-10-03T12:43:35+03:00
Происшествия

В Кемерове пройдет турнир памяти погибшей в «Зимней вишне» наездницы

Соревнования состоятся 6 и 7 октября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив конноспортивного клубаФото: Архив конноспортивного клуба
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В Кемерове в конноспортивном клубе «Фелиция» пройдет турнир памяти погибшей в ТРЦ «Зимняя вишня» наездницы Арины Тесленко. Соревнования состоятся 6 и 7 октября.

– Арина была нашей воспитанницей. Занималась она, правда, недолго – буквально зиму отходила. Но успела поучаствовать в соревнованиях, была талантливой и перспективной спортсменкой, – рассказала тренер погибшей девочки Юлия Некрасова.

Соревнования по конкуру и выездке пройдут в течение двух дней. В них примут участие девять команд со всей области, среди которых также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

– Торжественное открытие состоится 6 октября в 11 часов при участии губернатора Сергея Цивилева, – сообщила изданию директор конного клуба Фелиция Чуракова.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 37 детей и 23 взрослых. Арине Тесленко было девять лет.

Сейчас в обстоятельствах произошедшей трагедии разбираются следователи. Известно, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике на четвертом этаже ТРЦ, где находились батутный центр, кафе, бассейн, каток и кинотеатры.

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В Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ завершена видеотехническая экспертиза записей камер внаблюдения торгового центра «Зимняя вишня». Благодаря записям, специалисты выяснили, действовал ли командир пожарного расчета, старший лейтенант МЧС Сергей Генин по инструкции и мог ли он спасти детей. (подробности)

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– Разработка проекта завершается, предложения по его корректировке необходимо внести в ближайшее время, до 25 октября. После этого специалисты приступят к выполнению чертежей, далее — к строительным работам, — рассказал Сергей Цивилев. (подробности)

При тушении «Зимней вишни» пожарные пользовались устаревшими планами здания

Карты, с которыми спасатели пошли на объект, не соответствовали реальному внутреннему устройству здания, считает эксперт. Несоответствие возникло из-за того, что изначально в здании размещалась кондитерская фабрика, а после оно было перестроено в торговый центр, однако в планы пожарных изменения не были внесены. (подробности)

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