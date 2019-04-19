Верховный Суд отказал в иске тушившему «Зимнюю вишню» пожарному

СЕГОДНЯ 06:19 2019-04-19T06:19:15+03:00

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Верховный Суд России отказал в иске пожарному Сергею Генину, который тушил кемеровскую «Зимнюю вишню». Адвокат пожарного прокомментировала решение Суда.

В четверг, 18 апреля, стало известно решение Верховного Суда по иску Сергея Генина, пожарного, тушившего торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Суд решил отказать Генину в иске. Напомним, что Генин просил признать недействительными часть пунктов Боевого устава подразделений пожарной охраны.

Данное решение прокомментировала адвокат пожарного Светлана Тарасюк.

«Это, как не странно, победа. Победа уже в том, что ВС принял к своему производству административный иск Генина. Победа в том, что для участия в деле была привлечена Генеральная прокуратура, неделю назад утвердившая обвинительное заключение в отношении Генина. Пусть сейчас для многих, кто нас поддерживает, не очевидны положительные моменты нашего решения обратиться в суд с административным иском, в котором нам по определению должны были отказать», - отметила Тарасюк.

Защитник Генина сообщила, что в судебном заседании была оглашена лишь резолютивная часть решения, мотивировочная часть будет изготовлена в течение пяти дней.

Напомним, Сергей Генин являлся командиром пожарного звена при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. По его словам, он действовал согласно Боевому уставу подразделений пожарной охраны. В ходе разведки на четвертом этаже ТРЦ Генин со своим звеном обнаружил мужчину (Михаила Трусова) и спас его. Однако следствие не берет это в расчет, полагая, что Генин, несмотря на найденного живого человека, нуждающегося в помощи, должен был продолжить искать дверь кинотеатра, где находились дети.

Сергей Генин находится под стражей с апреля 2018 года. Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU