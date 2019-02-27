Верховный суд принял иск тушившего «Зимнюю вишню» Сергея Генина

Верховный суд России принял иск пожарного Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне». Он заявляет, что Боевой устав МЧС нарушает Конституцию. Адвокат пожарного Светлана Тарасюк рассказала, для чего нужен был этот иск.

– В Верховный суд был подан административный иск от имени Сергея Генина, где он обжалует пункты боевого устава, которые, по его мнению, не соответствуют Конституции Российской Федерации, а именно части третьей статьи №17 (Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, - «КП»). Эти пункты Боевого устава предписывают следовать на место пожар, заниматься спасением людей в первоочередном порядке. Выводы, что они не соответствуют конституции, были сделаны на том основании, что, спасая на пожаре Трусова, Сергей Генин оказался привлечен к уголовной ответственности якобы за нарушение этих пунктов боевого устава.

Как отмечает защитник, получается, что из-за спасения жизни человека было нарушено право Генина на свободу. Иск по обжалованию ведомственного нормативного акта – это один из способов защиты.

– Рассмотрение иска приведет к какому-то пересмотру действий Генина. Надеюсь, что при рассмотрении уголовного дела по существу, по обвинению Генина, определенную роль это сыграет, – говорит Тарасюк.

Напомним, что Сергей Генин обратился в Верховный суд России с просьбой отменить часть Боевого устава подразделений пожарной охраны в начале декабря прошлого года.

Напомним, Сергей Генин являлся командиром пожарного звена при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. По его словам, он действовал согласно Боевому уставу подразделений пожарной охраны. В ходе разведки на четвертом этаже ТРЦ Генин со своим звеном обнаружил мужчину (Михаила Трусова) и спас его. Однако следствие не берет это в расчет, полагая, что Генин, несмотря на найденного живого человека, нуждающегося в помощи, должен был продолжить искать дверь кинотеатра, где находились дети.

Сергей Генин находится под стражей с апреля. В соответствии с тяжестью обвинения пожарный не должен содержаться в СИЗО более полугода. Однако 8 октября Кемеровский областной суд продлил арест обвиняемому до 25 декабря.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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– Сейчас он знакомится с теми вещественными доказательствами, которые непосредственно относятся к предъявленному ему обвинению. С остальными вещественными доказательствами будет знакомиться по мере необходимости, – пояснила «Комсомольской правде» решение своего подзащитного адвокат Светлана Тарасюк. (подробности)

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