Кемеровский суд продлил арест пожарному Генину до 25 декабря

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-08T13:53:51+03:00

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Кемеровский областной суд продлил арест тушившему «Зимнюю вишню» начальнику караула Сергею Генину. Пожарный будет находиться в СИЗО до 25 декабря.

Ходатайство о продлении меры пресечения Генину поступило от представителя Следственного комитета. Он мотивировал это тем, что пожарный еще не ознакомился с материалами уголовного дела.

Следователь отметил, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились. В частности, на избрание для обвиняемого ареста повлияла информация, указывающая на дачу ложных показаний как со стороны пожарного, так его подчиненных и сослуживцев.

К тому же следствие полагает, что Сергей Генин может скрыться от суда или оказать давление на свидетелей.

Сам обвиняемый уже много раз заявлял, что не намерен скрываться от следствия, а его адвокаты убеждены, что домашний арест – это тоже запретительная мера, которая имеет много ограничений.

Во время слушания Сергей Генин заявил, что следствие с ним практически не работает, а для ознакомления в день ему приносят лишь по 10 (а порой и меньше) томов. Хотя Генин уверяет, что имеет возможность знакомиться с большим количеством материалов по делу. Сейчас он изучил 169 томов из 230.

- Бежать мне некуда, бегать я не собираюсь. Доводы следствия, что могу скрыться и могу давить на свидетелей, считаю просто фантазией. Ни с кем договариваться о чем-либо тоже не собираюсь. Считаю мое содержание под стражей незаконным. Следствие не доказало мою вину. Я знакомился с материалами дела, там ничего нет о том, что я в чем-то виновен. Там просто набор букв и слов. Еще раз хочу сказать, что действовал я согласно уставу, по другому я действовать не мог. Считаю, что все это надумано следствием, - отметил Генин.

Суд не нашел нарушений в ходатайстве следствия и пришел к выводу, что Генин может угрожать свидетелям и потерпевшим, а также можеть скрыться. В результате суд постановил оставить Сергея Генина под арестом до 25 декабря.

Напомним, ранее адвокат Генина Елена Киселева заявляла, что после 11 октября ее подзащитный должен выйти из СИЗО, так как срок содержания в изоляторе по его статье не может превышать полугода.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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