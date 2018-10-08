Пожарный Сергей Генин: Следствие затягивает процесс ознакомления с материалами дела

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-08T10:07:04+03:00

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Представитель Следственного комитета России ходатайствовал о продлении ареста начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину до 25 декабря. Срок содержания под стражей пожарного, обвиненного в халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня», истекает 11 октября.

В Кемерове идет слушание, на котором решается вопрос о продлении ареста для тушившего ТРЦ «Зимняя вишня» пожарного Генина. Представитель Следственного комитета попросил суд продлить меру пресечения для одного из 12 фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре до 25 декабря. Он мотивировал это тем, что Генин еще не ознакомился с материалами уголовного дела.

– Основанием для избрания меры пресечения являлись конкретные данные, указывающие на дачу ложных показаний как Гениным, так и его подчиненными и сотрудниками. Также к материалам приобщены конкретные данные, указывающие на давление в сторону потерпевших по уголовному делу. Окончание производства по делу не исключает тех оснований, по которым мера пресечения была избрана, – отметил следователь.

Обвиняемый, в свою очередь, указал на то, что следствие затягивает процесс его ознакомления с материалами уголовного дела. В день ему приносят по 10 томов дела, иногда меньше. На данный момент он изучил 169 томов из 230.

Адвокаты Генина попросили изменить ему меру пресечения на домашний арест. Их позицию поддержал прокурор, однако потерпевшие по делу выступили против. Они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также полагают, что Генин может скрыться от суда.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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