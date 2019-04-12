Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Вскоре перед судом предстанут семь фигурантов, среди которых руководство торгового центра и пожарный Сергей Генин.

Заместитель генерального прокурора страны утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В преступлении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» будут судить директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, директора «Зимней вишни» Надежду Судденок и технического директора ТЦ Георгия Соболева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671320" frameborder="0"></iframe> Сергей Генин о показаниях охранника ТРЦ "Зимняя вишня".Речь пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", на заседании от 2 октября 2018 года Автор: Группа "Пожарные не виноваты" / "ВКонтакте"

В нарушении требований пожарной безопасности обвиняются Игорь Полозиненко и Александр Никитин – руководитель и сотрудник ООО «Системный интегратор», который занимался системой пожарной сигнализации.

Кроме того, суд ждет охранника ТРЦ Сергея Антюшина за оказание услуг, не отвечающих безопасности. В халатности обвиняется начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/660207" frameborder="0"></iframe> Демонтаж зданий ТРЦ "Зимняя вишня".14 июля 2018 года

В результате расследования следствие пришло к выводу, что пожар начался в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже. Огонь быстро распространился по зданию, которое было отделано легковоспламеняющимися материалами.

«В результате допущенных указанными лицами нарушений правил пожарной безопасности, тушение возгорания стало невозможным. Система пожаротушения не была подключена к сигнализации, что не позволило ей функционировать, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии», – отметили в прокуратуре.

Кроме того, сотрудники ТЦ, которые должны были открыть эвакуационные выходы и вывести людей, ничего не сделали.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заводский районный суд города Кемерово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699037" frameborder="0"></iframe> Возложение цветов к памятному мемориалу у "Зимней вишни".Кемеровчане пришли почтить память погибших в пожаре людейКирилл ЧАЩИН

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

В результате пожара пострадали 147 человек. В результате пожара было повреждено и уничтожено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

По факту гибели людей было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек.

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