Дело «Зимней вишни»: экс-директора собственника ТРЦ оставили под арестом

20 Сент. 08:51 2018-09-20T08:54:11+03:00

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Кемеровский областной суд оставил под арестом Юлию Богданову – бывшего гендиректора собственника ТРЦ «Зимняя вишня». Судья рассмотрел жалобу защиты в четверг, 20 сентября.

Судья Дмитрий Ежов постановил оставить постановление Центрального районного суда Кемерова о продлении ареста Юлии Богдановой без изменений, а жалобу защиты – без удовлетворения, сообщает ТАСС.

Напомним, что арест бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината на три месяца продлили арест 22 августа. Предварительное следствие в отношении фигурантки было продлено до конца декабря. Следствие уверено, что на свободе Юлия Богданова может повлиять на следствие или свидетелей.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

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