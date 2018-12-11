Кемеровский областной суд рассмотрит жалобы двух фигурантов дела «Зимней вишни»

11 Дек. 03:04 2018-12-11T03:04:02+03:00

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Кемеровский областной суд рассмотрит жалобы на продление ареста двух фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Продление меры пресечения обжаловали Надежда Судденок и Григорий Терентьев.

Заседания, где будут рассмотрены жалобы управляющей «Зимней вишни» Надежды Судденок и экс-сотрудника кузбасского МЧС Григория Терентьева, пройдут 12 декабря в 10.00 и 12.30 соответственно.

Надежда Судденок находится в СИЗО с 28 марта. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Ранее Центральный районный суд продлил ей арест до 25 марта 2018 года.

Григорий Терентьев был задержан 25 мая вместе со своим начальником Александром Мамонтовым. Терентьева обвиняют в том, что он не организовал и не провел проверку торгово-развлекательного центра на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. По мнению следствия, проверка должна была пройти до 18 марта 2018 года.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, фитнес-центр и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестованы 15 человек. Также следствие не исключает появления новых фигурантов.

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