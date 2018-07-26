2018-07-27T03:17:54+03:00
Происшествия

Двум фигурантам дела «Зимней вишни» смягчили обвинение

Обвинение в окончательной редакции предъявлено Игорю Полозиненко и Александру Никитину
Екатерина РОМАНОВА
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Двум фигурантам дела «Зимней вишни» смягчили обвинениеДвум фигурантам дела «Зимней вишни» смягчили обвинениеФото: Лариса МАРУЦАК
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В Кемерове нескольким фигурантам по делу о пожаре в «Зимней вишне» предъявили обвинение в окончательной редакции. Для двоих из них изначальные обвинения переквалифицированы на более легкие.

Генеральному директору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину предъявили обвинения в рамках дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». И если изначально их обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, то сейчас обвинение несколько смягчили. Теперь Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Соответсвенно, более мягким может оказаться и наказание: в первом случае предусматривалось максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, теперь – до семи лет лишения свободы – об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

А вот состав преступления, вменяемого начанику звена, тушившего пожар в ТРЦ, Сергею Генину (халатность), не изменился. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако часть потерпевших по уголовному делу считает снос здания преждевременным и намерена обжаловать решение о демонтаже.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности. Кроме того, 7 июля обвинение в халатности было предъявлено руководителю службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрею Бурсину. Он первым прибыл к горящей «Зимней вишне» и стал руководителем тушения пожара.

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