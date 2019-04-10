Кемеровчанин Игорь Востриков готов показать квартиру, где жил с погибшей семьей

Игорь Востриков, невольно ставший одним из символов трагедии, которая произошла год назад в ТРЦ «Зимняя вишня», вернулся в квартиру, где жил со своей семьей. Блогер, путешественник и предприниматель рассказал, зачем он это сделал.

- Я нахожусь у себя дома, в своей квартире, где вырос, жил со своей семьей. Приехал я сюда не просто так: меня позвали на телевидение, попросили показать квартиру, - рассказал Востриков своим подписчикам в Instagram. - Долго отказывался, но тут на меня что-то нашло, и я согласился. Не хотел категорически ехать в квартиру, но понадобились кое-какие вещи – и пришлось. Так что скоро увидите, как жил Игорь Востриков со своей семьей.

К слову, сам Игорь Востриков не сильно рад той популярности, которая на него свалилась. Он хоть и ведет аккаунты в Instagram, «ВКонтакте», на канале Youtube, но закрывает их от новых подписчиков. Тех же, кто его оскорбляет, безжалостно блокирует. А вот к тому, что скоро его известность и популярность закончатся, относится спокойно и даже с радостью.

- Один человек сказал мне: тебя скоро забудут, будешь не нужен! Я с первых дней про это знал, - написал в своем аккаунте Востриков. - Прославиться можно по-разному: спортсмены, актеры, бандиты... Мой вариант – худший из всех.

Игорь Востриков отметил, что при виде его у людей, даже не знакомых с ним лично, на лицах появляется маска грусти. А ему это неприятно. Более того, некоторые подозревают, что он зарабатывает на своей траурной популярности, ведении аккаунтов. Востриков же устал опровергать эти предположения.

- Так что скорей бы уже забыли, - резюмирует он.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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