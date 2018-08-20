Техническому директору «Зимней вишни» продлили арест еще на три месяца

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-20T11:49:31+03:00

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Суд продлил арест техническому директору ТРЦ «Зимняя вишня» Георгию Соболеву на три месяца. Фигурант уголовного дела о мартовском пожаре в торгово-развлекательном центре будет находиться в СИЗО до 24 августа.

В понедельник, 20 августа, в Центральном районом суде Кемерова прошло заседание, где было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Георгию Соболеву.

Как сообщил следователь, предварительное следствие по уголовному делу о пожаре не окончено: требуется еще, как минимум, три месяца. Изменение же меры пресечения Георгию Соболеву может помешать расследованию. По версии следствия, Соболев вместе с экс-гендиректором Кемеровского кондитерского комбината (собственник «Зимней вишни») Юлией Богдановой и управляющей ТРЦ Надеждой Судденок может оказать давление на свидетелей. Кроме того, он может предпринять попытку к бегству.

С этой позицией согласился прокурор. Однако обвиняемый и его адвокат попросили суд о смягчении меры пресечения и изменении ее на домашний арест. Адвокат отметил, что все необходимые следственные действия уже проведены, что зафиксировано в материалах дела.

- Продлять меру пресечения моему подзащитному только под тяжестью предъявленного обвинения считаю невозможным. Он имеет постоянное место жительства и несовершеннолетних детей на иждивении, - сказал адвокат.

Также он отметил, что у Георгия Соболева имеются проблемы со здоровьем: обвиняемый болеет бронхиальной астмой.

- С самого пожара я нигде не скрывался. Скрываться от следственных органов я не намерен. Никаких дополнительных сбережений у меня нет. Квартира куплена недавно в ипотеку, - отметил Георгий Соболев.

Рассмотрев материалы, суд постановил продлить арест техническому директору «Зимней вишни» еще на три месяца - до 24 ноября.

Отметим, что ранее Георгию Соболеву и еще шести фигурантам данного уголовного дела предъявили обвинение в окончательной редакции. Технического директора обвиняют в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

На этой неделе также состоятся суды, где будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения еще шестерым фигурантам уголовного дела, в том числе Юлии Богдановой, Надежде Судденок и Танзилие Комковой.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако не все потерпевшие по уголовному делу считают снос здания законным, они обжаловали решение о демонтаже, но проиграли суд.

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