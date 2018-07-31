Семерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» предъявили окончательное обвинение

31 Июль 17:17 2018-08-01T12:12:55+03:00

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СК России завершил предварительное следствие по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в отношении семи обвиняемых. В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ – нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатность.

Так, экс-гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова и технический директор Георгий Соболев обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Такое же обвинение предъявлено управляющей ТРЦ «Зимняя вишня» Надежде Судденок.

- Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также обвинение в окончательной редакции предъявлено начальнику караула пожарной части №2 Сергею Генину. Пожарного обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгово-развлекательного центра.

В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Расследование в отношении еще четверых обвиняемых (Танзилия Комкова, Александр Мамонтов, Григорий Терентьев и Андрей Бурсин) продолжается.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако не все потерпевшие по уголовному делу считают снос здания законным, они обжаловали решение о демонтаже.

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