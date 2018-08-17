Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного перевели в тюремную больницу

СЕГОДНЯ 08:34 2018-08-17T08:57:57+03:00

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Фигуранта дела «Зимней вишни» пожарного Андрея Бурсина перевели в больницу при кемеровской колонии №5. По словам супруги обвиняемого, медики пока не нашли у него никаких патологий.

– Он находится в больнице при пятой колонии. Я вчера встречалась с главным врачом больницы. Он говорит: «Все стабильно, все нормально, но встречу с ним не дадим, потому что ваши встречи его будут волновать». Я говорю: «Не волнует ли его то, что он наоборот нас не видит, ни меня, ни детей?». Главврач говорит, что все хорошо, он есть, спит, пьет. Его наблюдают все врачи, никакой патологи они у него не находят. Я не могу понять, что происходит, – говорит Татьяна Бурсина.

По словам женщины, писем от супруга она не получала. Она же написала в СИЗО шесть писем, но ей приходил ответ, что они не могут быть переданы адресату, так как он отсутствует.

Напомним, что 9 августа появилась информация о том, что обвиняемый в халатности по делу «Зимней вишни» Андрей Бурсин был доставлен в психиатрическую больницу после попытки суицида. Это информацию подтвердили супруга пожарного. После этого Татьяна Бурсина отправляла обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, президенту, уполномоченному по правам человека при президенте РФ и комиссару Совета Европы по правам человека.

Андрей Бурсин был задержан 7 июня по обвинению в халатности. По версии следствия, пожарный неправильно определил ранг пожара и не направил необходимые средства на его тушении, кроме того, долго добирался до четвертого этажа и не опросил свидетелей. Спасателя арестовали на два месяца.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности.

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