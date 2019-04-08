Медведев назначил дополнительные выплаты пострадавшим в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-08T17:39:50+03:00

11-летний Сережа был самым тяжелым пациентом после пожара - мальчик выпрыгнул с четвертого этажа горящего торгового центра Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился о дополнительных выплатах пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Компенсация коснется тех, кто получил тяжкий вред здоровью.

Премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому единовременное пособие составит 400 тысяч рублей на человека. Медведев поручил администрации Кемеровской области предоставить в МЧС списки людей, которые получили тяжкий вред здоровью.

Кроме того, МЧС России получит 3,2 миллиона рублей на социальную поддержку пострадавших во время пожара, говорится в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU