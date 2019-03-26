«Деньги не сгладят душевную боль»: Мама погибшего в «Зимней вишне» мальчика о трагедии

Екатерина и Андрей Никулины потеряли в «Зимней вишне» трех человек. Единственного сына - десятилетнего Славу, его тетю и бабушку. Все вместе они были в кинозале и звонили родным в надежде на помощь. Но их не смогли спасти. Супруги рассказали «Комсомольской правде» о том, что пережили год назад.

«Он всегда улыбался»

Никулины переехали в Кемерово из Белова в 2010 году, когда сыну Вячеславу было два года. Жили на Радуге. Ребенок рос умным, активным и очень общительным, был настоящим лидером в классе и во дворе.

- Он был очень улыбчивым, дружелюбным, жизнерадостным мальчиком. Был душой компании, - рассказывает Екатерина о сыне.

- Наказывать его за что-нибудь начнешь, а он улыбается… Смотришь на него, и сразу смеяться начинаешь, - добавляет Андрей.

- Он всегда улыбался, - подтверждает мама Славы.

Парень несколько лет занимался дзюдо, потом родители переехали и не могли его возить на секцию. Перед трагедией Слава начал ходить на карате - в клуб рядом с домом.

В последнее время он увлекался видеоблогерством. Родители купили ему экшен-камеру и штатив, и он снимал различные видео. Например, как что-то новое распаковывает, в том числе подарки от мамы и папы. Снимал видео про семейные поездки за город или походы в аквапарк.

- Он скотчем обмотает какую-нибудь игрушку, а потом включает камеру и начинает снимать: «Вот я получил посылку с «Алиэспресс», сейчас буду ее при вас распечатывать», - вспоминает Андрей Никулин. - У него был свой канал на «Ютубе», я бы сам так круто не сделал. Но, правда, перед трагедией он все ролики удалил. Хотел снять новые, еще лучше.

После пожара родители попросили Следственный комитет помочь удалить страничку мальчика из соцсети, потому что другие пользователи стали выяснять отношения в комментариях под фотографией ребенка.

Это последнее совместной фото мальчика с родителями. Фото: личный архив семьи Никулиных

«Спасите нас»

25 марта 2018 года у детей начинались каникулы. Официально, конечно, они наступали на следующий день, но уже в воскресенье ученики могли забыть о домашней работе и отметках. К началу каникул к Славе приехала бабушка. Она хотела забрать его с собой в Белово, но мальчик решил остаться дома. Напоследок бабушка, Нина Ивановна, решила сходить с внуком в кино, вместе с ними пошла дочь Евгения.

- Мы все вместе поехали в «Зимнюю вишню». Когда они пошли в кино, мы решили пройтись по магазинам торгового центра, а затем поехали в магазин на Советский проспект, - вспоминает Екатерина Никулина. - Когда мы туда приехали, мужу позвонила сестра и сказала: «У нас пожар, мы заблокированы, спасите нас».

Пожар на четвертом этаже торгового центра начался в воскресенье в 16.00. В «Зимней вишней» было много детей, которые отмечали начало каникулФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Никулины сразу же помчались обратно. По дороге Екатерина разговаривала по телефону со свекровью, стараясь поддержать. Доехав до «Зимней вишни», супруги бросили машину прямо на трамвайных путях и побежали внутрь, на четвертый этаж.

- Мы заходили одновременно с первыми пожарными, которые были экипированы. Андрей Бурсин и два человека с ним прямо передо мной зашли, - говорит Никулин. - Огня еще не было видно. Чувствовался дым, люди выбегали. На четвертом этаже дым был только сверху, а в сантиметрах 40 от пола его не было. Я забежал, сделал несколько шагов, но не смог понять, куда идти. На площадке были люди, был аниматор в костюме клоуна - он мне все кричал: «Тряпку надень на голову».

В это время начали подниматься еще пожарные, семь-восемь человек с оборудованием. Я в сторону отбежал, чтобы не мешать, кричал жене: «Говори, что приехали, уже заходят». Супруга осталась на третьем этаже. Она постоянно разговаривала с родными.

- Я была между вторым и третьим этажом. Мне постоянно звонила либо Женя, либо мама, - говорит Екатерина. - Последний звонок был в 16.26. Нина Ивановна сказала: «Женя - все». Я слышала, как ребенок в трубку кричал. Он еще был живой. И пожарные уже находились в «Вишне» больше 15 минут, все то время пока мы были там. Если бы они оперативно реагировали, большую часть людей удалось бы спасти.

Потом пожарные нам сказали, что всех вывели. Мы начали искать. Сначала сказали искать в банном комплексе, затем в школе. Когда мы их не нашли, поехали в больницы. Часа два пытались найти. На телефоны уже никто не отвечал, но гудки шли до 20.30. Затем мы оказались в спортзале с другими людьми, которые потеряли родных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644444" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТРЦ Зимняя вишня автор Кирилл Чащин.Кирилл ЧАЩИН

Ночью нам уже было понятно, что они не вернутся. Четвертый этаж «Зимней вишни» охватил огонь, полгорода затянуло дымом. Надежду мы потеряли.

Не унять боль

Андрей Никулин очень благодарен своей супруге за то, что в первые дни горя она находила в себе силы поддерживать его. В апреле Никулины пошли за помощью в центр психологической помощи, комплексный подход в лечении дал результат.

- Сна не было вообще. Бесполезно было ложиться. Бывало, по трое суток не мог заснуть, - говорит Андрей. - Врачи здорово помогли.

- Время не лечит. Год прошел - вроде много, а на самом деле кажется, что это было совсем недавно, - говорит Екатерина. - Эти события периодически вспоминаешь, скучаешь по ребенку своему. Кто не терял детей, тот не поймет, что значит пережить смерть единственного сына.

Про эти компенсации. Некоторые считают, что мы получили выплаты и успокоились. Да никакие деньги не сгладят душевную боль! И нам не нужно ничего, нужно, чтобы вернулась прежняя жизнь. Все у нас было хорошо. Мы даже не думали, что с такой бедой в своей жизни можем столкнуться.

В «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детейФото: Кирилл ЧАЩИН

«Вынуждены защищаться»

После трагедии Никулины сдружились еще с несколькими семьями, которые потеряли близких в «Зимней вишне». Они очень тесно общаются и очень поддерживают друг друга. Вместе они ходят на суды по уголовному делу. По их мнению, их участие необходимо, чтобы судья и обвиняемые знали их позицию. Именно для того, чтобы напомнить людям о сотнях потерпевших, Екатерина и Андрей решились на интервью.

- В первое время журналисты вообще прохода не давали. Предлагали деньги, предлагали оплатить поездку в Москву и гостиницу. Это было, когда мы еще в школе сидели. Тогда мы уходили от интервью, - отмечает Андрей Никулин. - Сейчас мы согласились, потому что возникла необходимость. Появился фильм, что обвиняемых пожарных уже представляют героями и называют козлами отпущения. Высказывались мнения, что раз потерпевшие не выступают, значит, о них все простили. У этих людей не возникает мысли, что мы не можем давать интервью, что нам это очень тяжело. Когда мы начинаем рассказывать, то возвращаемся обратно. Сейчас мы уже вынуждены защищаться. Потому что очень много вбросов по поводу невиновности МЧС.

25 марта 2019 года Екатерина и Андрей возложили цветы у места трагедии в память о погибших родныхФото: Кирилл ЧАЩИН

После трагедии

Екатерина отмечает, что после трагедии в Кемерове люди осознали, что могут погибнуть даже в месте, которое они считают безопасным. Многие поняли, что детей нужно учить навыкам выживания в экстремальных ситуациях с начальных классов. При этом она признается, что за собственную жизнь уже не боится – самое страшное с ней уже произошло. Андрей говорит, что цель его жизни пропала, и он никак не может «себя обратно настроить».

Сразу после трагедии супруги захотели бросить все и уехать из региона. Потом передумали. Здесь еще остаются близкие которым они нужны рядом.