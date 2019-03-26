Материалы по делу «Зимней вишни» направлены в Генпрокуратуру

Следственный комитет России завершил расследование по одному из уголовных дел о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В числе обвиняемых по данному уголовному делу семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела – начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

- 25 марта более 280 томов уголовного дела направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек.

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