Состояние владельца «Зимней вишни» выросло на десятки миллионов долларов

СЕГОДНЯ 05:53 2019-03-26T07:21:17+03:00

За 2018 год Денис Штенгелов стал богаче на 20 миллионов долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Денис Штенгелов, который является основным совладельцем бывшего ТЦ «Зимняя вишня», за прошедший год увеличил свое состояние на 50 миллионов долларов.

Как сообщает журнал Forbes, за прошедший со дня пожара в торговом центре год состояние Штенгелова не уменьшилось. Он по-прежнему входит в число 200 богатейших бизнесменов страны, занимая в рейтинге 175-ю строку. А его состояние за год выросло с 600 до 650 миллионов долларов. Рост выручки обеспечили «КДВ Групп» и розничная сеть «Ярче». Сама же «КДВ Групп» на сегодняшний день занимает 80-е место среди 200 крупнейших частных компаний России за 2018 год.

Напомним, сразу после пожара, который случился в ТЦ «Зимняя вишня», Штенгелов заявил о том, что заинтересован в том, чтобы были найдены виновные, установлены причины пожара. Сам он перевел 192 миллиона рублей на помощь семьям погибших при пожаре - по три миллиона на каждого погибшего. Штенгелов владел 78% акций ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание торгового центра, однако сам непосредственно управлением не занимался.

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ИСТОЧНИК KP.RU