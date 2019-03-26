Состояние владельца «Зимней вишни» выросло на десятки миллионов долларов
Денис Штенгелов, который является основным совладельцем бывшего ТЦ «Зимняя вишня», за прошедший год увеличил свое состояние на 50 миллионов долларов.
Как сообщает журнал Forbes, за прошедший со дня пожара в торговом центре год состояние Штенгелова не уменьшилось. Он по-прежнему входит в число 200 богатейших бизнесменов страны, занимая в рейтинге 175-ю строку. А его состояние за год выросло с 600 до 650 миллионов долларов. Рост выручки обеспечили «КДВ Групп» и розничная сеть «Ярче». Сама же «КДВ Групп» на сегодняшний день занимает 80-е место среди 200 крупнейших частных компаний России за 2018 год.
Напомним, сразу после пожара, который случился в ТЦ «Зимняя вишня», Штенгелов заявил о том, что заинтересован в том, чтобы были найдены виновные, установлены причины пожара. Сам он перевел 192 миллиона рублей на помощь семьям погибших при пожаре - по три миллиона на каждого погибшего. Штенгелов владел 78% акций ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание торгового центра, однако сам непосредственно управлением не занимался.
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ИСТОЧНИК KP.RU