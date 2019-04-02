2019-04-02T06:46:44+03:00
Происшествия

Аман Тулеев принес цветы к памятному камню у «Зимней вишни»

Бывший губернатор Кузбасса посетил место трагедии спустя год
Екатерина БОРМОТОВА
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Аман Тулеев спустя год посетил место трагедии Фото: СоцсетиАман Тулеев спустя год посетил место трагедии Фото: Соцсети
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Экс-губернатор Кемеровской области побывал на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Через год после трагедии Аман Тулеев возложил к памятному камню погибшим букет красных роз.

Фотография, на которой бывший губернатор Кузбасса стоит рядом с мемориалом, появилась в социальных сетях во вторник, 2 апреля.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Около 16.00 воскресенья на четвертом этаже здания случилось короткое замыкание, после чего загорелся бассейн с поролоновыми шариками. Ядовитый дым мгновенно охватил весь этаж. В момент начала пожара в ТРЦ находились больше 1000 человек, большинство успели выбраться на улицу. Однако многие из тех, кто был на четвертом этаже, оказались в дымовой ловушке.

Через день после трагедии, 27 марта, на главной площади Кемерова собрались тысячи горожан, которые требовали, чтобы власти сообщили точное число жертв пожара – в Сети появились фейки о том, что в огне погибли больше 300 человек. Митингующие требовали подтвердить или опровергнуть эти цифры. Тогда общаться с горожанами вышли заместители губернатора Сергей Цивилев и Владимир Чернов. Аман Тулеев в это время отчитывался перед президентом Владимиром Путиным, который прилетел в Кемерово.

В тот же день мэр Кемерова Илья Середюк вместе с инициативной группой проехал по всем городским моргам, доказывая, что тела погибших никто не скрывает. После экспертизы стало известно, что точное число погибших – 60, 37 из которых – дети.

Через неделю, 1 апреля, Аман Тулеев подал прошение об отставке. Он записал видеообращение к кузбассовцам, в котором рассказал, почему покидает пост. Отметим, что Тулеев руководил областью больше 20 лет. После отставки Аман Тулеев получил мандат депутата областного Совета, а потом и полномочия спикера. В сентябре он стал ректором института развития профобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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