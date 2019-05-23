Родственники потерпевших сравнили здание «Зимней вишни» с лабиринтом

Мать погибшего Вячеслава Бахаева, который вместе с супругой Ириной и дочкой Аней погиб в кинотеатре в «Зимней вишне», сравнила четвертый этаж торгового центра с лабиринтом.

Светлана Бахаева рассказала о том, что с трудом ориентировалась в «Зимней вишне», особенно на верхних этажах, которые были больше похожи на лабиринт. Даже когда она смотрела записи с камер видеонаблюдения, за главный ориентир брала место расположения той или иной камеры. Также женщина отметила, что ни разу не видела в ТЦ средств пожаротушения или ярких заметных аншлагов с указанием аварийного выхода. Об этом же говорили и другие участники процесса.

Рассказала женщина и о последних часах жизни своих близких. Ее родные за день до трагедии сообщили о том, что Аня с отличием закончила четверть, и они все вместе собираются в воскресенье в «Зимнюю вишню», а потом - в гости к дедушке с бабушкой. А на следующий день Светлане Бахаевой позвонила мать Ирины и попросила дойти до ТЦ и узнать, там ли их дети и внучка. Увидев припаркованную у ТЦ машину сына, она поняла, что случилась беда, но до последнего надеялась, что дети и внучка выжили.

- Мне давали прослушать расшифровки записей с телефонов. Я четко услышала голос сына: «Аня, дыши!» До этого самого момента я верила, что они спаслись. Это последнее, что я слышала, - сообщила суду Светлана Бахаева.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

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