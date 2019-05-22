В Кемерове 22 мая Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Несовершеннолетняя девочка рассказала о том, что охранники магазина заперли двери и не выпускали покупателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710288" frameborder="0"></iframe> Охранники не выпускали детей из горящей «Зимней вишни».Заседание суда по делу "Зимней вишни" 22 мая 2019 годаЕкатерина БОРМОТОВА

25 марта 2018 года 13-летняя девочка и ее мама пришли в торговый центр «Зимняя вишня». Возле одного из магазинов они увидели воздушные шары и решили заглянуть в него. Девочка с мамой находились возле кассы, когда увидели бегущих с третьего этажа людей. Посетителей, которые торопились покинуть торговый центр, оказалось так много, что обеспокоенная мать девочки спросила у охранников магазина, что случилось. Те ответили, что не знают. А потом одна из посетительниц ТЦ закричала, что в здании начался пожар.

- Охранники заперли двери в магазине, главный и запасной выход. Они не выпускали нас оттуда. Прошло минуты две или три, и мужчины-покупатели стали ругаться. Только тогда нам открыли главный выход, и мы смогли спуститься по лестнице и выйти из торгового центра, - рассказала девочка.

Пострадавшая девочка рассказала о том, что охранники закрыли двери магазина на ключ и не выпускали покупателей.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сразу спуститься по лестнице женщине с ребенком не удалось. Указателей запасного выхода в торговом центре не было, освещения было недостаточно, а на ту лестницу, на которую указал охранник, их не пустили: слишком много людей спускалось с верхних этажей. Девочку и ее мать отправили к другой лестнице, а оттуда - обратно к первой. Лишь после этого им удалось спуститься и покинуть здание «Зимней вишни».

На следующий день 13-летняя потерпевшая почувствовала себя плохо: у нее стала кружиться голова, было тяжело дышать, болели ноги. Поняв, что все это - последствия того, что ребенок надышался дымом, мама отвезла девочку в больницу. Ей оказали необходимую помощь, однако приступы случаются до сих пор, спустя год после пожара.

На вопрос суда, какого наказания заслуживают обвиняемые, девочка и ее мама ответили: «На усмотрение суда».

Также одним из первых допросили подростка, который тоже пострадал при пожаре.

- Я спускался по запасной лестнице, к ней нас с другом отвел персонал. Таблички с выходами я видел, звуков сигнализации не было, - отметил подросток. - Я надышался угарным газом, друг получил ожоги дыхательных путей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644444" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТРЦ Зимняя вишня автор Кирилл Чащин.Кирилл ЧАЩИН

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

Видео начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи

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