Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката. Суд это ходатайство не удовлетворил.

Во вторник, 28 мая, Заводский районный суд Кемерова продолжил рассматривать дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В начале судебного заседания судья рассмотрел ходатайство Игоря Полозиненко. Обвиняемый заявил, что отказывается от услуг защитника.

- Мой отказ связан с тем, что, находясь под стражей более одного года, у меня была возможность изучить Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс Российской Федерации. Поэтому считаю достаточным представлять сам свои интересы.

Полозиненко также отметил, что не имеет расхождений в позициях с ныне защищающим его адвокатом. Защитник, в свою очередь подтвердил это и согласился с доводами Полозиненко отказаться от защиты. Тем не менее судья Игорю Полозиненко отказал.

- Исходя из требований Уголовно-процессуального кодекса, суд считает необходимым назначить в качестве защиты адвоката Науменко и продолжить работу в том же составе. Суд считает необходимым наличие защиты для вас, - отметил судья. - Изучение в СИЗО Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса не означает, что вы стали профессиональным юристом, поэтому защитник вам необходим.

Игоря Полозиненко, директора фирмы «Системный администратор», отвечавшей за пожарную безопасность в ТРЦ «Зимняя вишня», арестовали вскоре после пожара. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако в июне обвинение было переквалифицировано. Теперь Полозиненко обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

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«Разговоры с арестантами отвлекали от мыслей о безысходности моей личности в сложившейся ситуации. Адвокатов у меня было два, потому что это мое счастливое число. Это сакральное число обозначало жизнеспособность того инструмента, того направления жизненной деятельности, при котором, утратив один из двух, я находился всегда на плаву и в зоне комфорта. Почему у меня до сих пор нет двух бизнесов? Эта мысль меня слегка озадачила. Два холодильника тоже прекрасная идея. Адвокаты делали свое дело. На второй день один из них озвучил мне сумму услуг каждого из них. Я решил, что за эти деньги они в лучших традициях голливудских фильмов сделают с Фемидой все что угодно, ведь она все равно слепая. Как же я ошибался». (подробности)

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