Фигурант дела «Зимней вишни» написал репортаж из СИЗО

Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко написал репортаж из СИЗО. Директор фирмы, отвечающей за пожарную безопасность ТЦ, описал впечатления о пребывании за решеткой.

Во вторник в соцсети появился текст письма арестованного директора фирмы «Системный интегратор». Игорь Полозиненко откровенно и иронично описал все, что с ним происходила после ареста по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Первую часть своего рассказа Полозиненко назвал «Пожар. ИВС». Сперва он рассказывает о том, как его досматривали в изоляторе временного содержания и как его встретил другой арестант, об условиях содержания под стражей.

«Разговоры с арестантами отвлекали от мыслей о безысходности моей личности в сложившейся ситуации. Адвокатов у меня было два, потому что это мое счастливое число. Это сакральное число обозначало жизнеспособность того инструмента, того направления жизненной деятельности при котором, утратив один из двух, я находился всегда на плаву и в зоне комфорта. Почему у меня до сих пор нет двух бизнесов? Эта мысль меня слегка озадачила. Два холодильника тоже прекрасная идея. Адвокаты делали свое дело. На второй день, один из них озвучил мне сумму услуг каждого из них. Я решил, что за эти деньги они в лучших традициях голливудских фильмов сделают с Фемидой все что угодно, ведь она все равно слепая. Как же я ошибался. Система исправлений и наказаний – это большой конвейер по вытягиванию немалых средств из арестованного человека. Озвученную адвокатами сумму я одобрил молчаливым кивком, смотря прямо в глаза просящему…», – пишет Полозиненко.

Дальше арестованный описывает поездку в суд, сотрудников Росгвардии и возвращение с ИВС, где его встречает новый арестант. В конце письма Полозиненко обращается к читателю и обещает продолжение истории.

«В дальнейшем меня ждал очередной аттракцион под названием «аэропорт», но об этом немного позже, мой дорогой читатель», – заканчивает автор.

Напомним, что Игорь Полозиненко был арестован вскоре после пожара в «Зимней вишне». Его фирма «Системный интегратор» отвечала за работу пожранной сигнализации. Полозиненко обвинили в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако в июле ему смягчили обвинение до статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». В настоящее время обвиняемый находится под арестом.

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