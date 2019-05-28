Преградил дорогу: мужчина в черном не давал посетителям «Зимней вишни» эвакуироваться из задымленного тупика

На судебном заседании по делу о пожаре в «Зимней вишне» 28 мая одна из потерпевших рассказала о том, что не смогла сразу выйти из торгового центра, потому что ей и сыну трижды преграждали дорогу и указывали неверный путь.

Евгения Басовская 25 марта 2018 года вместе с мужем, двумя дочками и сыном пришла в кинотеатр в «Зимней вишне». Семья смотрела мультфильм «Кролик Питер». Когда начался пожар, они с супругом разделили детей: муж с дочками шел впереди, а сама Евгения с сыном - следом.

- Было темно, чувствовался запах гари. Мы шли за людьми, которые были впереди. Женщина-сотрудник торгового центра направляла нас, говорила, куда идти, - вспоминает Евгения. - Когда мы дошли до развилки, муж пошел направо. А мне дорогу преградил какой-то мужчина в черной куртке и сказал, что нужно идти налево. И мы с сыном пошли туда.

Вскоре женщина с ребенком оказалась в тупике. Там все было в дыму, а дверь эвакуационного выхода была закрыта. Мужчины пытались выбить ее, но ничего не получалось. Басовская попыталась вернуться обратно, но тот же мужчина в куртке сказал, что туда нельзя. И женщина снова вернулась в тупик с закрытой дверью.

- Там было окно, и его разбили, а с дверью не могли справиться, - сообщила суду Евгения.

Женщина в третий раз пошла обратно, и тот же мужчина уверял, что туда нельзя. Тем не менее она все-таки ушла и смогла выбраться из торгового центра. Басовская отметила, что в том закутке оставалось много людей, «человек 30», но на улице она не нашла никого, кому можно было бы сказать об этом. Позже стало известно, что 23 человека, оказавшихся в том тупике, погибли.

Отметим, что ранее потерпевшая Имгер рассказала суду, как вышла из этого же тупика. Женщина также называла мужчину в черном, который указал ей и дочери путь эвакуации, который привел в тупик.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

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