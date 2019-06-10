Дети баловались: за месяц до трагедии в «Зимней вишне» без повода включали пожарную сирену

Сотрудница «Зимней вишни» рассказала, что пожарная сигнализация в сгоревшем торговом центре была исправной. Правда, за месяц или два до трагедии - тогда ее включить могли даже дети.

Инструктор детского центра, расположенного на четвертом этаже «Зимней вишни», Кристина Никитина рассказала, что пожарная сигнализация в торговом центре была в исправном состоянии: она слышала звуковые оповещения о необходимости покинуть торговый центр из-за возникшего пожара. Правда, было это за месяц или два до 25 марта. И включал сирену не охранник, а дети.

Дети баловались с пожарной сигнализацийе в "Зимней вишне" - сотрудница ТЦ 00:00 00:00

- Сама лично слышала, когда подростки включали сигнализацию на первом этаже. Может, это было за месяц или за два до 25 марта. Юлия Александровна (Богданова - генеральный директор предприятия-собственника «Зимней вишни». - Ред.) тогда вызывала полицию. Дети постоянно бегали и что-то нажимали, - сказала сотрудница ТЦ.

Кристина Никитина отметила, что непосредственно в день пожара, 25 марта 2018 года, звукового оповещения она не слышала. Также девушка заметила, что не обращала внимания на приспособления, которые должны были сработать против огня, - подать воду или сбросить порошок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713891" frameborder="0"></iframe> Сотрудница "Зимней вишни" о том, как начался пожар.Екатерина БОРМОТОВА

- В боулинге сработала пена или порошок. Кто-то из коллег говорил, что ходил за вещами, и все было то ли в пене, то ли в порошке, - добавила потерпевшая.

Также на суде девушка попросила не наказывать строго своих начальниц - Юлию Богданову и Надежду Судденок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713856" frameborder="0"></iframe> Работница "Зимней вишни" попросила нестрогого наказания для Богдановой и Судденок..10 июня 2019Екатерина БОРМОТОВА

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пристегнутых к страховке детей бросили, а сами сбежали: новые подробности пожара в «Зимней вишне»

Потерпевшие по делу «Зимней вишни» рассказали, что работники активити-парка «Круча», где начался пожар, бросили пристегнутых карабинами детей. (подробности)

Мать Игоря Вострикова рассказала, как люди в форме отказались спасать детей из «Зимней вишни»

Надежда Вострикова, потерявшая дочь, троих внуков и невестку в пожаре в «Зимней вишне», рассказала, что люди в форме не предпринимали никаких действий, чтобы спасти зрителей в кинотеатре. (подробности)

Преградил дорогу: мужчина в черном не давал посетителям «Зимней вишни» эвакуироваться из задымленного тупика

На судебном заседании по делу о пожаре в «Зимней вишне» 28 мая одна из потерпевших рассказала о том, что не смогла сразу выйти из торгового центра, потому что ей и сыну трижды преграждали дорогу и указывали неверный путь. (подробности)

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката. Суд это ходатайство не удовлетворил. (подробности)

Родственники потерпевших сравнили здание «Зимней вишни» с лабиринтом

Мать погибшего Вячеслава Бахаева, который вместе с супругой Ириной и дочкой Аней погиб в кинотеатре в «Зимней вишне», сравнила четвертый этаж торгового центра с лабиринтом. (подробности)

Здесь погибли 23 человека: пострадавшая рассказала, как выбралась из тупика в «Зимней вишне»

На заседании суда 23 мая одна из потерпевших рассказала о закрытых эвакуационных выходах в «Зимней вишне». Женщина с дочкой вышли из кинотеатра, но оказались в ловушке из-за закрытых дверей. (подробности)