Работница сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" попросила нестрогого наказания для своих начальниц - Юлии Богдановой и Надежды Судденок. Она мотивировала это профессиональными качествами обвиняемых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713856" frameborder="0"></iframe> Работница "Зимней вишни" попросила нестрогого наказания для Богдановой и Судденок..10 июня 2019Екатерина БОРМОТОВА

В Кемерове продолжается суд над обвиняемыми по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Во время очередного заседания показания дала инструктор детского центра, который располагался на четвертом этаже сгоревшего ТЦ, Кристина Никитина. В день пожара, 25 марта, девушка находилась на смене: она была закреплена за аттракционом НЛО, располагавшимся ближе к кинозалу. Когда начался пожар, девушка была на рабочем месте. Она сначала выпустила всех детей со своего аттракциона, а затем пошла к лабиринту, откуда вытащила маленького ребенка.

Выступая в суде, сотрудница "Зимней вишни" пояснила, что ей было известно, где находятся эвакуационные выходы и планы эвакуации. Кроме того, руководство объяснило ей, как действовать в случае чрезвычайной ситуации: она должна была сначала вывести посетителей со своего аттракциона, потом со всех остальных и только потом думать о себе.

Отвечая на вопрос прокурора о наказании для обвиняемых в случае, если их признают виновными, Кристина Никитина попросила нестрогого наказания для Богдановой и Судденок.

- Судденок была нашим руководителем и предъявляла всегда строгие требования - начиная от внешнего вида и заканчивая прохождением тренингов. Юлия Богданова могла подойти, спросить, где бейджик и так далее, - рассказала Никитина. Девушка также отметила, что степень суровости наказания для остальных подсудимых должен определить суд.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать Игоря Вострикова рассказала, как люди в форме отказались спасать детей из «Зимней вишни»

Надежда Вострикова, потерявшая дочь, троих внуков и невестку в пожаре в «Зимней вишне», рассказала, что люди в форме не предпринимали никаких действий, чтобы спасти зрителей в кинотеатре. (подробности)

Преградил дорогу: мужчина в черном не давал посетителям «Зимней вишни» эвакуироваться из задымленного тупика

На судебном заседании по делу о пожаре в «Зимней вишне» 28 мая одна из потерпевших рассказала о том, что не смогла сразу выйти из торгового центра, потому что ей и сыну трижды преграждали дорогу и указывали неверный путь. (подробности)

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката. Суд это ходатайство не удовлетворил. (подробности)

Родственники потерпевших сравнили здание «Зимней вишни» с лабиринтом

Мать погибшего Вячеслава Бахаева, который вместе с супругой Ириной и дочкой Аней погиб в кинотеатре в «Зимней вишне», сравнила четвертый этаж торгового центра с лабиринтом. (подробности)

Здесь погибли 23 человека: пострадавшая рассказала, как выбралась из тупика в «Зимней вишне»

На заседании суда 23 мая одна из потерпевших рассказала о закрытых эвакуационных выходах в «Зимней вишне». Женщина с дочкой вышли из кинотеатра, но оказались в ловушке из-за закрытых дверей. (подробности)