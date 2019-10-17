Четверо обвиняемых по делу "Зимней вишни" выйдут из СИЗО
В четверг, 17 октября, Заводский районный суд города Кемерово освободил из-под стражи четверых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». На судебном заседании, которое проходило в Заводском районном суде города Кемерово, сторона обвинения ходатайствовала об освобождении четверых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» из-под стражи. Суд, рассмотрев ходатайство, принял решение удовлетворить его. Игорю Полозиненко, Андрею Бурсину, Сергею Генину и Александру Никитину суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на «запрет определенных действий». Андрей Бурсин сможет покинуть СИЗО 6 декабря, а остальные трое фигурантов – 26 октября. Прокурор ходатайствовал о смягчении меры пресечения, так как по закону содержание после первых шести месяцев под стражей допустимо для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. А обвинения этих четверых фигурантов не являются таковыми. Четверо других обвиняемых по этому делу по-прежнему останутся под арестом. Надежда Судденок, Юлия Богданова, Георгий Соболев и Сергей Антюшин будут оставаться в СИЗО до 26 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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