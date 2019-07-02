«Обвиняемый по делу «Зимней вишни» Андрей Бурсин не признал вины

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-02T11:58:57+03:00

Мужчина заявил, что показания будет давать только после исследования всех доказательств

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Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишней» Андрей Бурсин не признал своей вины. Кроме того, он заявил, что будет давать показания лишь после того, как буду исследованы все доказательства.

Заводский районный суд рассматривает уголовное о пожаре в "Зимней вишне". На заседании 2 июля суд рассмотрел ходатайство о соединении уголовного дела Андрея Бурсина с уголовным делом, по которому проходят остальные семь обвиняемых. Это ходатайство суд удовлетворил. Позже Андрею Бурсину зачинали обвинение, однако пожарный с ним не согласился.

- Обвинение понятно, вину не признаю полностью, показания буду давать после исследования всех доказательств, - заявил суду Андрей Бурсин.

Руководившего тушением «Зимней вишни» пожарного Андрей Бурсина обвинили в халатности и поместили в СИЗО в начале июля 2018 года. В августе его госпитализировали после попытки суицида, а затем он проходил лечение под наблюдение психиатра. В сентябре пожарный был направлен в институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Затем его перевели в Бутырскую тюрьму.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

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ИСТОЧНИК KP.RU