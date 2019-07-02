Два уголовных дела по пожару в «Зимней вишне» объединили в одно

Во вторник, 2 июля, Заводский районный суд города Кемерово принял решение об объединении уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в «Зимней вишне», с делом других семерых обвиняемых.

- Рассмотрев ходатайство, суд постановил соединить в одно производство уголовные дела Надежды Судденок, Игоря Полозиненко, Сергея Антюшина, Сергея Генина, Юлии Богдановой, Георгия Соболева, Александра Никитина и Андрея Бурсина, - сообщил судья.

Напомним, об объединении дела Андрея Бурсина и остальных семерых подозреваемым ходатайствовала сторона обвинения, адвокат Андрея Бурсина, а также потерпевшие.

При этом адвокат Игоря Полозиненко выступал против объединения уголовных дел, мотивируя это тем, что это спровоцирует увеличение объема материалов дела, а также затягиванию сроков его рассмотрения. Тем не менее, суд вынес решение об объединении двух уголовных дел в одно.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, во вторник, 11 июня, в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело, фигурантом которого является пожарный Андрей Бурсин. В день трагедии, 25 марта, он был руководителем тушения пожара - следствие считает, что со своими обязанностями он не справился. Бурсина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей.

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В пятницу, 28 июня, Заводский районный суд города Кемерово приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В начале заседания государственный обвинитель выступила с ходатайством об объединении дела Бурсина с делом других семерых обвиняемых. (подробности)

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