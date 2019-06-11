2019-06-11T06:08:21+03:00
Происшествия

В суд поступило дело руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина

Начальника службы пожаротушения обвиняют в халатности
Екатерина РОМАНОВА
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В суд поступило дело руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина.В суд поступило дело руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, в скором времени предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности.

Уголовное дело в 141 томе по обвинению Андрея Бурсина поступило в Заводский районный суд Кемерова 7 июня.

« Данное уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего 25.03.2018 в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово», - сообщается на сайте суда.

Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей.

Напомним, фигурантами первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», который произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, стали семь человек. Среди них начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы противопожарной безопасности в торговом центре, Игорь Полозиненко и электромонтер Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.

Генина обвиняют в халатности, Богданову, Судденок, Соболева и Антюшина - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Полозиненко и Никитина судят за нарушение требований пожарной безопасности.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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