Дело «Зимней вишни»: адвокат опровергла заявления о возможном выходе кемеровского пожарного из СИЗО

Кузбасские СМИ заявили, что тушивший «Зимнюю вишню» пожарный может выйти из СИЗО. Однако адвокат Сергея Генина опровергла эту информацию.

Вечером 25 апреля в кузбасских средствах массовой информации появились новости о том, что кемеровский пожарный Сергей Генин с большой вероятностью может выйти из СИЗО. Делая подобные заявления, СМИ ссылались на адвокатов Сергея Генина, однако защитники пожарного опровергли эту информацию.

- Сегодня состоится заседание суда кассационной инстанции. Какое решение примет суд, мне неизвестно. Опять же суд кассационной инстанции по закону не может принимать такое решение самостоятельно, может только направить дело, если сочтет нужным, на новое рассмотрение в суд апелляционный или первой инстанции, - сообщила «Комсомольской правде» адвокат Светлана Тарасюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671320" frameborder="0"></iframe> Сергей Генин о показаниях охранника ТРЦ "Зимняя вишня".Речь пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", на заседании от 2 октября 2018 года Автор: Группа "Пожарные не виноваты" / "ВКонтакте"

Собеседница издания отметила, что та информация, которая ранее появилась в некоторых кузбасских СМИ, - «чистой воды провокация».

- Никакой информации от нас, адвокатов Сергея Генина, по этому поводу ни в одно средство массовой информации не предоставлялось. Вы первое СМИ, с которым я разговариваю по этому вопросу, - добавила защитник.

Светлана Тарасюк пояснила, что сегодня суд кассационной инстанции рассмотрит три материала: кассационные протесты прокуроров и кассационные жалобы адвокатов на постановления о продлении меры пресечения Сергею Генину.

- Мы и ранее писали кассационные жалобы, вплоть до Верховного Суда, нам так же было отказано в передаче на новое рассмотрение. Сегодня суд рассмотрит, законно и обоснованно ли решение судов первой и апелляционной инстанций и отправлять ли на пересмотр эти судебные решения, - пояснила Тарасюк.

Адвокат Генина добавила, что заседание суда, где будет рассматриваться дело по существу, еще не назначено. Ранее Генеральная прокуратура направила в суд первое дело о пожаре, фигурантом которого является, в том числе, Сергей Генин.

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Напомним, Сергей Генин являлся командиром пожарного звена при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. По его словам, он действовал согласно Боевому уставу подразделений пожарной охраны. В ходе разведки на четвертом этаже ТРЦ Генин со своим звеном обнаружил мужчину (Михаила Трусова) и спас его. Однако следствие не берет это в расчет, полагая, что Генин, несмотря на найденного живого человека, нуждающегося в помощи, должен был продолжить искать дверь кинотеатра, где находились дети.

Сергей Генин находится под стражей с апреля 2018 года. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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