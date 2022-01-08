«Опять пожар, опять погибшие»: что известно о пожаре в кузбасском пансионате «Золотой век»

Пожар случился 8 января 2022 года. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ночью сразу после Рождества, 8 января, недалеко от Кемерова случилось ЧП. В садовом товариществе «Печатник» загорелся пансионат для престарелых «Золотой век».

Сообщение о возгорании поступило ночью (или правильнее утром) в 4 часа. Огонь появился на первом этаже здания. Как выяснило следствие, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, которое находилось в бойлерной - прямо напротив комнат, в которых жили пенсионеры. Возможно, всего одна искра короткого замыкания стала причиной того, что эти люди и погибли от отравления угарным газом: три мужчины и одна женщина 87 лет. Остальные 48 человек спаслись - их успели эвакуировать, никто из них не пострадал. Среди них 16 лежачих пациентов, которые не могли самостоятельно передвигаться.

«Золотой век» - это микропредприятие, в котором персонал не может быть больше 15 человек. Вот и на момент возгорания в здании были всего две сиделки. Однако несмотря на это персонал успел вывести практически всех пенсионеров еще до приезда пожарных. Огонь охватил 10 кв. м. Его тушили 48 человек и 14 единиц техники. После окончания пожара 43 человек разместили в других местах, где им предоставлены лекарства, питание и теплые вещи.

Фото: Следственный комитет по Кемеровской области.

Причиной пожара стало, по предварительным данным, короткое замыкание. А к нему привели нарушения требований пожарной безопасности - директора пансионата уже штрафовали на 15 тысяч рублей за это в конце прошлого года. Как оказалось, весной 2021 года нашли 18 нарушений. 15 из них устранили, но три - осталось. За это на директора «Золотого века» составили протокол о невыполнении требований по пожарному надзору. Однако стоит отметить, что пожарная сигнализация сработала в нормальном режиме.

Виновных в пожаре пока не назвали, однако следственный комитет работает с индивидуальным предпринимателем, который владеет пансионатом. На него уже составили два протокола, один из которых пойдет в мировой суд. По факту смерти двух и более человек заведено уголовное дело.

Тем временем жители Кузбасса возмущаются: почему опять что-то горит и почему постоянно не выполняются требования по пожарной безопасности.

- «Самые незащищенные страдают», «Опять Кемерово, опять пожар, опять погибшие», - пишут комментаторы в соцсетях.

Многие жители вспоминают пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в котором погибли 60 человек, включая 37 детей. И их возмущения оправданы - ведь во многих трагедиях, связанных с огнем, не соблюдается техника пожарной безопасности.