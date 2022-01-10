В Кемерове за сутки выпала почти десятидневная норма снега

Архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерове за последние сутки значительно выросли сугробы: выпала почти декадная норма снега. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.

На областную столицу обрушились сильные снегопады. За сутки в Кемерове выпало 8 мм осадков при норме 10. И при этом снег продолжает идти.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. По данным Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, сегодня, 10 января, на очистке дорог региона от снега заняты 1,2 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники, из них 40 - привлеченная.

- По Кемерову работают 120 человек и 154 единицы техники, - сообщили в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

За сутки коммунальщики Кузбасса вывезли 12,4 тысяч кубометров снега.

Снегопад осложнил ситуацию на дорогах. В утренний час пик в Кемерове наблюдались 7-балльные пробки.

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призвали автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными в условиях снегопада.

- Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь. Следует избегать резких маневров, в том числе ускорения или торможения, которые могут привести к заносу автомобиля и потере управления, что, в свою очередь, может стать причиной ДТП, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Пешеходам напомнили, что дорогу нужно переходить только в специально отведенных для этого местах. В непогоду и в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы на сумках и верхней одежде.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня в Кузбассе ожидается переменная облачность, снег, местами - метели и гололедные явления.