В Кузбассе первая рабочая неделя года начнется с похолодания

Фото: Кемеровский ЦГМС

В регионе при этом и ночная и дневная температуры будут одни и те же.

В понедельник, 10 января, по прогнозам синоптиков Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Кузбасса ожидается переменная облачность, местами - метели и гололедные явления.

Ночью синоптики ожидают температуру 6-11 градусов мороза, местами - до -20 градусов. Днём она не изменится: -6, -11, местами до -20.

Ветер - юго-западный и западный, 6-11 метров в секунду, местами - порывы до 18 метров в секунду.

В Кемерове ночью в понедельник ожидается снег, а днем - небольшой снег, метель, на дорогах - гололедица. Температура ночью и днем также одинакова - 6-8 градусов мороза.